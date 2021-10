Jak przegrywać to właśnie w takim stylu - tak ten pojedynek skomentowali na gorąco goście. Walka była długa i momentami niesamowita, a zespół Olimpii znów wlał w serca swoich kibiców dużo nadziei, że w tych rozgrywkach może zdziałać naprawdę dużo. Być może to jest właśnie ten sezon, w którym pierwszy w historii awans do fazy play-off stanie się faktem. Zobaczymy. Prawdziwy maraton, jakim są rozgrywki na zapleczu PlusLigi, dopiero wystartował.

Pierwszą partię w Tomaszowie Maz. rozstrzygnęli gospodarze 25:23. Dwie kolejne kończyły się na przewagi - 28:26 i 26:24 dla Olimpii. Sulęcinianie w tym momencie mieli już w garści duży punkt. Ostatecznie nie ugrali nic więcej, choć dalej walczono na całego. W tie-breaku gości wygrywali już 7:4, a jednak przegrali 17:19.