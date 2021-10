Te zmagania, gdzie składy poszczególnych reprezentacji zawężono do dwóch zawodników i rezerwowego juniora, a o medalach decydują dopiero dwa ostatnie wyścigi, wymyślono specjalnie, aby w jakiś sposób ograniczyć dominację Polaków w światowym, drużynowym żużlu. Na razie to się w pełni udaje, kolejnego złota w Speedway of Nations będziemy szukać w 2022 r., a w 2023 r. ma wrócić Drużynowy Puchar Świata, z szerszymi składami. Jeśli tam biało-czerwona kadra dałaby się pobić, to już byłaby prawdziwa sensacja.

Historia Speedway of Nations jest bardzo krótka, ale oglądaliśmy już takie dwudniowe finały, gdzie Polacy szaleli w 42 wyścigach, aby potem wszystko pogrzebać w wielkim finale. Tak samo było dzisiaj w Manchesterze.

W sobotę i niedzielę Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski i Jakub Miśkowiak zgromadzili 74 pkt i awansowali bezpośrednio do wielkiego finału. - Z regulaminem się nie dyskutuje, ale te punkty możemy już wyrzucić do kosza i to, że byliśmy w dwa dni najlepsi, nie ma już żadnego znaczenia. Teraz najważniejszy jest ten ostatni start o złoto - mówił Zmarzlik.

Drugie i trzecie miejsce zajęli Duńczycy oraz Brytyjczycy. Ci ostatni na drugi turniej finałowy musieli dokonać zmiany w składzie, bo lider kadry Tai Woffinden, po groźnym wypadku w sobotę, nie był zdolny do jazdy. Zastąpił go Daniel Bewley, na Wyspach ścigający się w klubie z Manchesteru, a więc tor nie miał być dla niego żadną zagadką.

Półfinał dla Wielkiej Brytanii! Choć wydawało się z przebiegu dzisiejszych wyścigów, że wygrać powinna Dania. Robert Lambert i Bewley zostawili jednak na końcu stawki Mikkela Michelsena, a na sam koniec Lambert zdołał jeszcze wyprzedzić Leona Madsena.

Co zrobią Polacy? Pierwszy wiraż rozegrali jak marzenie! Zmarzlik był pierwszy, zamknął obu żużlowców gospodarzy przy krawężniku, a Janowski napędzał się po zewnętrznej. W drugi łuk wjeżdżaliśmy, prowadząc 7:2! Dalszy ciąg był jak z koszmaru. Zmarzlik pod bandą, Janowski pod bandą. Ten drugi upadł. Drugie i trzecie miejsce za 5 pkt daje zwycięstwo Wielkiej Brytanii. Ach, gdyby kapitan Stali Gorzów może nie wyniósł się tak szeroko. Teraz można jednak tylko gdybać. Zmarzlik też szukał tam prędkości, bo obaj rywale ostro atakowali. A może częściej trzeba było ustawiać Janowskiego przy krawężniku? Mnożą się pytania, na które nie dostaniemy już odpowiedzi.

REKLAMA

- Chciałbym natychmiast odjechać ten wyścig jeszcze raz, zrobić coś inaczej, ale to już niemożliwe - mówił niepocieszony Janowski przed kamerami Canal+, który po półfinale wskoczył do składu za Dominika Kuberę. - Wiedziałem, że Daniel Bewley wybierze się na szeroką, dlatego też chciałem obrać tę ścieżkę. Miejsce pod bandą mnie wciągnęło, nabrałem bardzo dużej prędkości i zacząłem się błyskawicznie zbliżać do Bartka. Musiałem ująć gazu, aby w niego nie wjechać. Niestety ciężko już było wyprowadzić motocykl i upadłem.

- Srebro też nam pasuje, przez dwa dni wykonaliśmy jako drużyna kawał dobrej roboty - dodał Zmarzlik, choć też nawet nie udawał, że bardzo się cieszy. - W obu finałowych turniejach byliśmy górą, ale ostatni bieg zmienił wszystko.

Na koniec osobne wyróżnienie wysyłamy do 18-letniego Szweda Philipa Hellstroma-Bangsa, który po wypadku w sobotę starszych kolegów z reprezentacji, przez prawie całe dwa dni walczył w pojedynkę, ale ścigał się na torze jak lew. Dostarczał kibicom żużel w najlepszym wydaniu. To trzeba oddać zawodom w Manchesterze, że była to bardzo dobra promocja dyscypliny. Szkoda tylko, że wyścig nr 44 w SoN nadal pozostaje dla Polaków koszmarem. Może w przyszłym roku ściągniemy to fatum, w ostatnim tygodniu lipca w duńskim Esbjergu? Tam odbędzie się piąta edycja Speedway of Nations.

REKLAMA

WYNIKI FINAŁÓW SPEEDWAY OF NATIONS 2021:

wyścigi dodatkowe o miejsca 1-3

wielki finał: WIELKA BRYTANIA – POLSKA 5:4 (Zmarzlik, Lambert, Bewley, Janowski - upadek)

baraż o wejście do finału: WIELKA BRYTANIA - DANIA 6:3 (Lambert, Madsen, Bewley, Mikkelsen)

1. WIELKA BRYTANIA

2. POLSKA

3. DANIA

dwudniowa faza zasadnicza

1. POLSKA - 74 pkt: Bartosz Zmarzlik 19+1 (pierwszy dzień) + 19 (4,3,4,4,-,4), Maciej Janowski 18+2 + 13+3 (0,0,3,3,4,3), Jakub Miśkowiak 3+1 + 2 (2).

2. DANIA - 68 pkt: Leon Madsen 21 + 17+1 (3,4,2,4,4,-), Mikkel Michelsen 5+1 + 18+2 (4,2,4,2,4,4), Mads Hansen 3+1 + 4 (4).

3. WIELKA BRYTANIA - 64 pkt: Tai Woffinden 14+2 + nie startował, Daniel Bewley nie startował + 11+3 (2,2,0,-,3,4), Robert Lambert 12 + 20+1 (3,3,3,4,4,3), Tom Brennan 4 + 3+1 (3).

4. AUSTRALIA - 49 pkt: Jason Doyle 6+1 + 9 (3,-,4,2,0,0), Max Fricke 18+1 + 12+3 (2,3,3,0,2,2), Keynan Rew 0 + 4 (4).

5. FRANCJA - 47 pkt: David Bellego 15+1 + 19 (4,4,4,3,4,0), Dimitri Berge 9+1 + 4 (0,0,-,0,2,2), Steven Goret 0 + 0 (w).

6. ŁOTWA - 42 pkt: Andrzej Lebiediew 19 + 13 (4,2,2,0,2,3), Oleg Michaiłow 5+1 + 3+1 (3,0,-,-,-,0), Francis Gusts 0 + 2 (0,2,0).

7. SZWECJA - 30 pkt: Pontus Aspgren 4 + nie startował, Jacob Thorssell 2 + nie startował, Philip Hellstrom-Bangs 10 + 14 (2,2,3,2,3,2).