- Ilanka ewidentnie ma na nas patent - myśleliśmy, wspominając ostatnie wyniki z drużyną z Rzepina. W poprzednim sezonie w lidze 1:2 na wyjeździe i bardzo bolesne 0:4 w domu. Nawet ostatnio, w wojewódzkim Pucharze Polski, gdzie prowadziliśmy z Ilanką do przerwy 2:1, przegraliśmy 2:3.

- Nie mam pojęcia, co się stało z zespołem, mam nadzieję, że to się już nigdy więcej nie powtórzy - mówił trener Stilonu Karol Gliwiński po pucharowej wpadce. - Trzy ostatnie mecze ligowe rozegraliśmy na swoim boisku, skończyliśmy z kompletem punktów. Liczę, że rozpędziliśmy się i nabraliśmy takiej pewności siebie, że od teraz będziemy kontynuować tę passę również na wyjazdach, gdzie do tej pory nie wiodło nam się najlepiej.