Właśnie zaczęły się decydujące wyścigi czwartej edycji Speedway of Nations. Poprzednie trzy wygrali Rosjanie, który na pewno nie wygrają w tym roku, bo nie wystawili najsilniejszego składu i polegli w półfinale.

Polacy polecieli ścigać się o pierwsze w historii złoto w SoN do Manchesteru. W porównaniu z półfinałem Dominika Kuberę zastąpił Maciej Janowski.

- Zadecydowało większe doświadczenie Maćka w tak ważnych zawodach - mówił Rafał Dobrucki, trener polskiej kadry żużlowej. - Najlepsi nasi zawodnicy zostawili za sobą to, co działo się w tym roku, atmosfera jest super i teraz trzeba się skupić na tym, aby powalczyć o najważniejszy laur. Pierwsza wygrana jest taka, że bez przeszkód dotarliśmy na Wyspy. Mocno odczuliśmy wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Logistyka była bardzo skomplikowana, cała masa dokumentów do wypełnienia, ale udało się.