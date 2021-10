Po 12 meczach rundy jesiennej w trzeciej grupie dodatkowy, nieoficjalny wyścig o tytuł najlepszej drużyny w województwie lubuskim nieoczekiwanie zdecydowanie wygrywał beniaminek - Carina Gubin. Zielonogórzanie mieli do tej pory 8 pkt więcej od zamykającej tabelę Warty.

- Druga połowa ostatniego meczu z mocnym Rekordem Bielsko-Biała [dziś jako pierwszy pokonał lidera z Goczałkowic], gdzie doprowadziliśmy do remisu, przejęliśmy inicjatywę i mogliśmy nawet wygrać, jest naszym drogowskazem na resztę tej rundy i poprawę sytuacji w tabeli - mówił z nadzieją Mykoła Dremluk, trener gorzowskiego zespołu. - Na razie nasze jedyne zwycięstwo odnieśliśmy z Cariną w Gubinie [warciarze wygrali 1:0]. Liczę, że pokazując odpowiednią jakość, zdobędziemy też Zieloną Górę. Bardzo tych derbowych punktów potrzebujemy.

Dzisiejsze lubuskie derby w trzeciej lidze były wyjątkowo rozgrywane na stadionie lekkoatletycznym w Zielonej Górze, bo na umiejscowionym obok tzw. dołku właśnie rośnie nowa trybuna na ponad 700 miejsc.

Gorzowianie tak intensywnie mobilizowali się w szatni do tego spotkania, że o kilka minut opóźnili jego start. Faktycznie, rozpoczęli z dużym animuszem. Przynajmniej jedną z dwóch bardzo dobrych okazji powinni zamienić na gola. Dobre dośrodkowanie z prawej strony Kamil Szulc z kilku metrów przeniósł nad bramką Lechii. Z kolei Orest Tkaczuk dostał w polu karnym dobrą piłkę z lewego skrzydła. Niestety, nie potrafił dobrze jej kopnąć w stronę bramki rywali. Szkoda, bo przecież warciarze nie mają w tym sezonie zbyt wielu szans na gole.

REKLAMA

Naszą ostoją był bramkarz Kamil Lech, który fantastycznie interweniował przy świetnych uderzeniach zza pola karnego Mateusza Surożyńskiego i Bartosza Koniecznego. Surożyński w poprzednim sezonie nie zadomowił się w Warcie, latem zamienił Gorzów na Zieloną Górę.

W 37. minucie odezwała się nasza jesienna zmora. Jedno zagranie w pole karne Warty zostaje wybite, ale za chwilę piłka wraca i tu już nie potrafimy prawidłowo zareagować, zażegnać niebezpieczeństwa. Najsprytniejszy pod gorzowską bramką był Przemysław Mycan, który dał Lechii prowadzenie.

Jak się potem okazało, to było złote trafienie w tym meczu. Niestety, warciarze po przerwie nie zareagowali jak przed tygodniem z Rekordem. Nie widzieliśmy jakiegoś maksymalnego zaangażowania, wyjątkowej ambicji, stawiania wszystkiego na jedną kartę, gdy twoja sytuacja w tabeli jest bardzo zła.

REKLAMA

To mogło jednak skończyć się remisem! W 90. minucie mieliśmy wrzut z autu z prawej strony. Podanie przedłużył Mateusz Ogrodowski, wprost na głowę Dominika Nowakowskiego. Strzał! Doskonale zatrzymuje jednak piłkę bramkarz Lechii Wojciech Fabisiak.

Po końcowym gwizdku widzieliśmy, jak gospodarze się cieszyli, bo to z pewnością nie był ich wielki występ. Mają jednak wszystko, a my nic. To już niestety dziewiąta ligowa porażka Warty tej jesieni. Do bezpiecznego miejsca w tabeli mamy aktualnie 6 pkt straty.

W 14. kolejce gorzowski trzecioligowiec zagra w roli gospodarza. W sobotę, 23 października, o godz. 13 podejmiemy Gwarka Tarnowskie Góry.

LECHIA ZIELONA GÓRA - WARTA GORZÓW 1:0 (1:0)

BRAMKA: Mycan (37.)

WARTA: Lech - Siwiński (65. min Posmyk), Śledzicki, Ogrodowski - Nowakowski, Nahrebecki, Szulc (46. min Rybicki), Szałas, Nowak (65. min Mikołajczak) - Marchel (46. min Krauz), Tkaczuk.

WYNIKI Z 13. KOLEJKI:

Lechia Zielona Góra - WARTA GORZÓW 1:0, Stal Brzeg - Górnik II Zabrze 0:1, Zagłębie II Lubin - Carina Gubin 1:0, Rekord Bielsko-Biała - LKS Goczałkowice Zdrój 2:0, Gwarek Tarnowskie Góry - Miedź II Legnica 0:1, Ślęza Wrocław - Foto Higiena Gać 0:2, Pniówek 74 Pawłowice - Odra Wodzisław 2:2.

1. LKS Goczałkowice-Zdrój 13 32 20:3

2. Rekord Bielsko-Biała 13 28 24:11

3. Zagłębie II Lubin 13 27 31:13

4. Ślęza Wrocław 13 26 36:16

5. Miedź II Legnica 13 25 23:15

6. Carina Gubin 13 20 18:16

7. Górnik II Zabrze 13 20 14:15

8. Polonia Bytom 12 20 18:12

9. Odra Wodzisław Śląski 13 19 16:23

10. Lechia Zielona Góra 13 17 16:16

11. Pniówek 74 Pawłowice 13 15 16:17

12. Gwarek Tarnowskie Góry 13 13 12:18

13. Stal Brzeg 13 13 17:20

14. MKS Kluczbork 12 12 15:26

15. Foto Higiena Gać 13 12 12:16

16. Piast Żmigród 12 8 15:32

17. Karkonosze Jelenia Góra 12 7 11:26

18. WARTA GORZÓW 13 6 6:24

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi. Co najmniej trzy ostatnie drużyny spadną do regionalnych czwartych lig.