Rusza nowy sezon EuroCup, drugiego co do ważności europejskiego pucharu koszykarek. W fazie grupowej tradycyjnie mamy dwie konferencje, do których zespoły zostały przydzielone według położenia geograficznego. 48 drużyn zostało podzielonych na 12 grup. Po roku przerwy wracamy do gry systemem mecz i rewanż, w halach poszczególnych ekip.

Do fazy pucharowej awansują po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy oraz po cztery najlepsze drużyny z trzecich miejsc z obu konferencji. Łącznie 32 ekipy, które dalej będą rozstawione według rankingu z fazy grupowej.