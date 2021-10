Zmagania ligowe w Legnicy gorzowianie rozpoczęli od dwóch porażek. Ulegli znów mocnej i mającej duży apetyt na podium Wieży Pęgów 1:5 (na honorowy punkt dla KSz Stilon złożyły się remisy Matthiasa Bluebauma i Igora Janika na drugiej i trzeciej szachownicy) oraz ulegli Gwieździe Bydgoszcz 2,5:3,5. Największą gwiazdą rywali był arcymistrz Radosław Wojtaszek, najlepszy w Ekstralidze Szachowej 2021 na pierwszej szachownicy.

Na dobre dla stilonowców walka w tegorocznych zmaganiach rozpoczęła się od trzeciej rundy. Wtedy pokonaliśmy Hetmana Płock 3,5:2,5 i jak się dalej okazało, zostaliśmy już niepokonani do końca mistrzowskich zmagań, dzięki czemu zaliczyliśmy bardzo skuteczny marsz w górę tabeli.

W pojedynku z Hetmanem swoje partie wygrali Kacper Piorun i Marcel Kanarek. Na jedną grę dołączyła do gorzowskiej drużyny 14-letnia debiutantka Maria Siekańska. - Jechała z odsieczą na jedną rundę, bo drużyna jej potrzebowała. To się nazywa serce do walki. Dziękujemy - opowiadał Andrzej Modzelan, prezes i trener KSz Stilon.

Kluczowe dla zdobycia brązowego medalu były czwarta i piąta runda. Najpierw zremisowaliśmy z późniejszymi wicemistrzami Polski z Katowic 3:3, a następnie pokonaliśmy mistrzów kraju z Wrocławia 3,5:2,5. - Zespół zdecydowanie odmienił przyjazd po odbyciu kwarantanny, czołowej polskiej szachistki Kariny Cyfki, która nie przegrała żadnego z sześciu pojedynków, grała świetnie i pewnie - dodał Andrzej Modzelan.

I wreszcie finisz. Wygrana z LKSz Czarna 4,5:1,5, remis z Miedzią Legnica 3:3 oraz zwycięstwa na medal - 5:1 z Dwiema Wieżami Kraków i 3,5:2,5 z Klubem Szachowym Racibórz.

- W decydującym meczu „wbił gola" Marcel Kanarek, a ostatnią partię, decydującą o naszym miejscu na podium wygrał Kacper Piorun. Nasza wspaniała drużyna znów kończy ligę wśród najlepszych, choć po poważnych wzmocnieniach rywali, startowaliśmy tym razem dopiero z siódmym rankingiem - cieszył się prezes Modzelan.

Liderem i dobrym duchem naszego zespołu był tym razem 21-letni Igor Janik. Jeden z najlepszych graczy na trzeciej szachownicy, który dodatkowo ma indywidualne, ważne wyróżnienie - wypełnił normę na arcymistrza.

ZDOBYCZE STILONOWCÓW W EKSTRALIDZE 2021: