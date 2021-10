W środku tygodnia kibiców niebiesko-białych spotkał spory zawód. W wojewódzkim Pucharze Polski stilonowcy na swoim boisku prowadzili już z Ilanką Rzepin 2:0, aby po fatalnej drugiej części ostatecznie przegrać 2:3. - To było niewytłumaczalne, mam nadzieję, że takie coś już nam się w tym sezonie nie powtórzy. Trzeba się skupić na wygrywaniu w lidze. Szansa na rehabilitację już za chwilę - powiedział Karol Gliwiński, trener gorzowian.

Dziś w pierwszej części działo się niewiele ciekawego, jakby gospodarze kumulowali siły na pozostałą część spotkania. Tym razem nikt ich nie złamał, a na listę strzelców wpisali się Łukasz Maliszewski (znów pewny wykonawca rzutu karnego), Wojciech Kurlapski i Michał Fernezy.

Trzy gole, zero z tyłu. Serię trzech meczów na swoim boisku zespół Stilonu kończy z maksymalną zdobyczą - 9 pkt. Z bilansem bramkowym 8:1. A teraz czekamy na dobre wieści z delegacji, gdzie czeka na nas rywal, który ma na gorzowian sposób, o czym przed chwilą w pucharze się przekonaliśmy.

W 11. kolejce, w sobotę, 16 października, stilonowcy zagrają na wyjeździe z Ilanką Rzepin.

REKLAMA

MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW - POLONIA SŁUBICE 3:0 (0:0)

BRAMKI: Maliszewski (66. z karnego), Kurlapski (75.), Fernezy (90.)

STILON: Łodej - Dziduch (46. min Kopeć), Nidecki, Wenerski, Łaźniowski (78. min Iwase) - F. Wiśniewski, Świerczyński (46. min Grzybowski), Maliszewski - Ishizuka, Bednarczyk (67. min Fernezy), Kurlapski.

REKLAMA

WYNIKI Z 10. KOLEJKI:

MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW - Polonia Słubice 3:0, Piast Czerwieńsk - Odra Nietków 0:4, Dąb Sława Przybyszów - Piast Iłowa 2:1, Meprozet Stare Kurowo - Czarni Żagań 1:4, Promień Żary - Pogoń Świebodzin 2:0, Spójnia Ośno Lubuskie - Ilanka Rzepin 2:1, Celuloza Kostrzyn - Lechia II Zielona Góra 0:0, ZAP Syrena Zbąszynek - Czarni Browar Witnica 0:0, Budowlani Murzynowo - Korona Kożuchów 2:1.

1. MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW 10 23 25:9

2. Dąb Sława Przybyszów 10 20 32:17

3. Budowlani Murzynowo 10 18 20:10

4. Meprozet Stare Kurowo 10 18 21:15

5. Odra Nietków 10 17 21:15

6. Spójnia Ośno Lubuskie 10 17 22:18

7. Promień Żary 10 17 21:14

8. Pogoń Świebodzin 10 17 18:11

9. Czarni Żagań 10 16 23:16

10. Celuloza Kostrzyn 10 14 12:24

11. Lechia II Zielona Góra 10 12 14:18

12. Polonia Słubice 10 11 15:15

13. Ilanka Rzepin 10 11 15:19

14. ZAP Syrena Zbąszynek 10 9 16:22

15. Piast Iłowa 10 9 11:16

16. Czarni Browar Witnica 10 9 11:20

17. Korona Kożuchów 10 5 12:31

18. Piast Czerwieńsk 10 4 7:26

Zwycięzca rozgrywek awansuje do trzeciej ligi. Co najmniej trzy ostatnie zespoły spadną do klasy okręgowej.