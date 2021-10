W tym meczu rywalizujący nie mieli przed sobą tajemnic, bo z racji bliskiej odległości między Głogowem a Sulęcinem często spotykają się na towarzyskie granie.

– Wiemy, że sparingi i ligowe mecze to dwie różne rzeczy. Olimpia dobrze otworzyła sezon w Częstochowie i może po tym czuć się mocna. Mamy po jednym zwycięstwie i wierzę, że po tym meczu to my dopiszemy drugie do tabeli – mówił Maciej Polański, środkowy Chrobrego, pochodzący z Gorzowa.

Po ostatnim spotkaniu z KPS Siedlce, gdzie sulęcinianie zostali pobici w dwóch setach, aby potem się odrodzić i ostatecznie ulec 2:3, trener Łukasz Chajec w Głogowie od początku postawił na atakującego Grzegorza Turka, który zdobył pierwszy punkt dla Olimpii. Po raz pierwszy w tym sezonie na boisku pojawił się również środkowy Patryk Szymański.