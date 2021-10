Cieślak pracował z żużlową reprezentacją seniorów w latach w latach 2003, 2007-2020. W tym czasie Polacy sięgnęli po 13 medali drużynowych mistrzostw świata, w tym siedem złotych.

- To wszystko dzięki zawodnikom, którym bardzo dziękuję za te świetne lata - mówił Cieślak. - Gratulacje, nagrody, pożegnania. Człowiek może poczuć się trochę stary. Obiecuję, że nie dam się. Kadrę trzeba było zostawić już młodszym. To bardzo silna ekipa, która dalej będzie walczyć o najważniejsze, żużlowe laury.

Dla Polaków mecz w Rybniku był ostatnim testem przed finałami Speedway of Nations, które w przyszły weekend, 16 i 17 października, odbędą się w Manchesterze w Wielkiej Brytanii.

Wiadomo, że pewne miejsce w składzie ma kapitan Stali Gorzów Bartosz Zmarzlik, najlepszy zawodnik dzisiejszego spotkania. Jako rezerwowy junior pojedzie Jakub Miśkowiak z Włókniarza Częstochowa. A kto drugim seniorem? Dominik Kubera, który wywalczył awans w półfinale, czy Maciej Janowski? W starciu z drugim garniturem Reszty Świata obaj byli bardzo szybcy i skuteczni.

REKLAMA

- Nie mogę podać składu, bo nie wolno nam się wychylić przed organizatora SoN - stwierdził nowy trener kadry Rafał Dobrucki. - Lecimy wszyscy do Manchesteru. Mecz z Resztą Świata spełnił swoje zadanie. Zawodnicy podtrzymali rytm startowy, bo po zakończeniu sezonu ligowego już ten weekend mieliby bez jazdy. Będziemy walczyć o złoto, którego Polska jeszcze nie ma w swoim dorobku. Presja? Mamy żużlowców potrafiących sobie z nią radzić. W sporcie na najwyższym poziomie to normalna sprawa.

Co ciekawe, to nie koniec pojedynków towarzyskich żużlowej reprezentacji w tym roku. We wtorek, 19 października, pierwszy raz od dawna na wyjeździe, pojedziemy w Glasgow z kadrą Wielkiej Brytanii. Mecz rozpocznie się o 20.30 czasu polskiego. Transmisja będzie dostępna online.

Dzisiaj w Rybniku wśród zawodników zagranicznych pojawił się 23-letni Duńczyk Patrick Hansen, który w 2022 r. będzie startował w Stali Gorzów, w formacji U24. Kolejny raz przekonaliśmy się, jak ten chłopak dobrze radzi sobie z językiem polskim i nie boi się go używać.

REKLAMA

Hansen zdobył 3 pkt. - Tor nie był dla mnie zaskoczeniem, po prostu Polacy mają samych świetnych zawodników. Miałem próbkę tego, co za parę miesięcy czeka mnie w ekstraklasie. Nie będzie łatwo. Przez całą zimę postaram się do tego wyzwania jak najlepiej przygotować - powiedział Duńczyk, na którego oficjalne przejście do Stali wciąż czekamy. Wydarzy się to w listopadzie, po otwarciu okna transferowego.

POLSKA - RESZTA ŚWIATA 58:32

POLSKA: Bartosz Zmarzlik 13 (1,3,3,3,3), Paweł Przedpełski 6 (3,1,0,0,2), Dominik Kubera 11+2 bonusy (2,2,3,1,3), Patryk Dudek 9+1 (3,3,1,2,0), Maciej Janowski 11+2 (3,2,1,3,2), Jakub Miśkowiak 8+1 (2,3,0,3,0).

RESZTA ŚWIATA: Max Fricke 8+2 bonusy (2,1,3,1,1), Daniel Bewley 6+1 (0,0,2,1,3), Rohan Tungate 7 (1,0,2,2,2), Michael Jepsen Jensen 4+1 (0,1,1,2,0), Matej Zagar 4 (1,2,0,d,1), Patrick Hansen 3 (0,0,2,0,1).