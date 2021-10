Po krótkim oddechu, podczas tej bardzo trudnej dla ekipy Warty piłkarskiej jesieni, jakim była pucharowa wygrana 6:0 w środku tygodnia ze Spartakiem Deszczno z klasy okręgowej, musieliśmy się szykować na o niebo lepszego rywala. Rekord to do dziś wicelider tabeli i drużyna najlepiej w trzeciej grupie radząca sobie na wyjazdach. W sześciu meczach w delegacji odniosła pięć zwycięstw i raz zremisowała (bilans bramkowy 14:6).

Przed tygodniem, na 13. spotkaniach skończyła się seria bielszczan bez ligowej porażki.

- My też już musimy się bić o jakąkolwiek zdobycz punktową z każdym, nie patrzeć w tabelę. Przełamanie z takim przeciwnikiem jak Rekord to byłoby coś - zapowiadali gorzowscy piłkarze.

Po przyjściu do Warty, trener Mykoła Dremluk próbował grać trójką obrońców, ale ostatnio wróciliśmy do czwórki z tyłu. Dzisiaj już w 12. minucie musieliśmy dokonać roszady w formacji obronnej, bo urazu mięśniowego doznał Piotr Majerczyk. W jego miejsce wszedł Dominik Siwiński, który powędrował do środka defensywy, a na prawą stronę został przesunięty Radosław Śledzicki.

Sobota, 9 października 2021 r. Piłkarska trzecia liga: WARTA GORZÓW - REKORD BIELSKO-BIAŁA 1:1 (0:1) FOT. IRENEUSZ KLIMCZAK / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

Gospodarze długo byli skupieni prawie wyłącznie na obronie. - Taki był plan, aby w pierwszej części przede wszystkim być uważnym i nie stracić gola - opowiadał trener Warty Mykoła Dremluk. - Rekord gra co trzy dni, słabnie w drugich połowach. To się dzisiaj potwierdziło. Niestety znów nie ustrzegliśmy się błędu.

W 24. minucie nasz bramkarz Kamil Lech, wychodząc do piłki, krzyknął: moja! Futbolówki jednak nie złapał, a wpadł na Tomasza Nowaka, który po chwili skutecznie uderzył z 11 metrów.

Lech popełnił błąd, ale w kolejnych minutach to dzięki niemu, ekipa gości już na dobre nie zamknęła tego pojedynku. Nasz bramkarz świetnie interweniował przy strzałach Marcina Wróbla oraz Bartosza Kowalczyka.

Zaraz po przerwie widzieliśmy jeszcze raz piłkę w siatce Warty, ale na szczęście Wróbel uderzył piłkę głową będąc na spalonym.

Jeszcze nieśmiało, ale w drugiej połowie gospodarze zaczęli szukać odbioru już na połowie rywali. I w 57. minucie to się udało. Tym razem poważny błąd popełnił zawodnik Rekordu Mateusz Madzia. Piłka trafiła pod nogi Damiana Szałasa, który dokładnie zagrał w pole karne do Dominika Nowakowskiego. Wpadnie? Tak! Duża ulga, bo przecież gorzowianie w tym sezonie mają ogromny kłopot ze strzelaniem bramek. Nowakowski, we wspomnianym wyżej meczu ze Spartakiem Deszczno zebrał hat-tricka, a teraz dołożył znacznie ważniejsze trafienie w lidze.

- Cieszy bardzo jak wyglądaliśmy w kolejnych minutach, gdzie pokazywaliśmy sobie, że warto zagrać odważniej, zdecydowaniej. Oby tak było też w kolejnych meczach, bo tych porażek tej jesieni mamy już serdecznie dość - powiedział strzelec gola dla Warty.

A mogliśmy to wygrać! W 70. minucie, po dokładnej wrzutce z rzutu wolnego Adriana Malchera, napastnik Orest Tkaczuk powinien lepiej uderzyć piłkę głową. Niestety z kilku metrów trafił wprost w bramkarza.

W końcówce mecz zrobił się szalony, atak zdecydowanie wziął górę nad obroną. Obejrzeliśmy bardzo dobre okazje na gole po obu stronach boiska, ale ostatecznie, dzięki bramkarzom, skończyło się 1:1. Remis w końcu dający nadzieję na lepszy finisz rundy jesiennej dla Warty, która dalej zamyka tabelę.

- Szanujemy punkt wywieziony z Gorzowa, bo gol napędził gospodarzy i ten mecz mógł się dla nas skończyć jeszcze gorzej - podsumował trener Rekordu Dariusz Mrózek.

W 13. kolejce, w sobotę, 16 października, warciarze zagrają derbowy pojedynek z Lechią w Zielonej Górze. Rywale dziś przegrali 0:2 z Miedzią II w Legnicy.

WARTA GORZÓW - REKORD BIELSKO-BIAŁA 1:1 (0:1)

BRAMKI: Nowakowski (57. min) - T. Nowak (24. z karnego)

WARTA: Lech - Majerczyk (12. min Siwiński), Śledzicki, Ogrodowski, Nowak - Malcher (82. min Burzyński), Szulc (69. min Rybicki), Szałas (82. min Kasprzak), Nahrebecki, Nowakowski - Tkaczuk.

WYNIKI Z 12. KOLEJKI:

WARTA GORZÓW - Rekord Bielsko-Biała 1:1, Piast Żmigród - Ślęza Wrocław 0:6, Foto Higiena Gać - MKS Kluczbork 1:2, Polonia Bytom - Pniówek 74 Pawłowice 2:0, Miedź II Legnica - Lechia Zielona Góra 2:0, LKS Goczałkowice Zdrój - Zagłębie II Lubin 0:0, Carina Gubin - Stal Brzeg 1:0, Górnik II Zabrze - Karkonosze Jelenia Góra 1:0.

1. LKS Goczałkowice Zdrój 12 32 20:1

2. Ślęza Wrocław 12 26 36:14

3. Rekord Bielsko-Biała 12 25 22:11

4. Zagłębie II Lubin 12 24 30:13

5. Miedź II Legnica 12 22 22:15

6. Carina Gubin 12 20 18:15

7. Polonia Bytom 12 20 18:12

8. Górnik II Zabrze 12 17 13:15

9. Odra Wodzisław Śląski 11 15 12:21

10. Lechia Zielona Góra 12 14 15:16

11. Pniówek 74 Pawłowice 12 14 14:15

12. Gwarek Tarnowskie Góry 11 13 11:15

13. Stal Brzeg 12 13 17:19

14. MKS Kluczbork 12 12 15:26

15. Foto Higiena Gać 12 9 10:16

16. Piast Żmigród 12 8 15:32

17. Karkonosze Jelenia Góra 12 7 11:26

18. WARTA GORZÓW 12 6 6:23

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi. Co najmniej trzy ostatnie drużyny spadną do regionalnych czwartych lig.