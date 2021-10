Podczas igrzysk olimpijskich w Tokio województwo lubuskie reprezentowało ośmioro sportowców w kajakarstwie, wioślarstwie, lekkiej atletyce, pływaniu i pięcioboju nowoczesnym.

Lubuszanie zdobyli dwa medale, oba przywiozła kajakarka AZS AWF Gorzów Anna Puławska - srebrny w K2 oraz brązowy w K4. Do Japonii na igrzyska paraolimpijskie poleciało walczyć o medale 17 lubuskich niepełnosprawnych sportowców. Podczas ceremonii otwarcia polską flagę dzierżył gorzowski paralekkoatleta Maciej Lepiato.

Z olimpijczykami spotkały się samorządowe władze regionu. Były przede wszystkim gratulacje i słowa podziwu okraszone nagrodami i prezentami.

- Z wielkim namaszczeniem i zainteresowaniem staram się realizować zadania samorządu w zakresie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej – mówiła marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak. - Cieszę się, że mogłam wam kibicować. To niezapomniane emocje, wspaniałe chwile z pewnością też dla was, waszych trenerów i rodzin, szczególnie gdy to dla was grają "Mazurka Dąbrowskiego". Gratuluję wszystkim. Jestem przekonana, że przywieźliście z Tokio nie tylko medale, ale też niezapomniane wrażenia, wspomnienia i to, co w sporcie jest najważniejsze, czyli nieustającą pasję do tego, by być jeszcze lepszym, bo każdy chce dążyć do najlepszego wyniku.

Marszałek dodała, że bardzo ceni taką właśnie konsekwencję również w pracy, gdy jej pracownicy grają do ostatniego gwizdka. Podziękowała i pogratulowała w imieniu zarządu województwa i radnych sportowcom, ich trenerom oraz ludziom zaangażowanym w lubuski sport.

Październik 2021 r. Nagrody dla lubuskich olimpijczyków i paraolimpijczyków Fot. Lubuskie.pl

- Ten czas przygotowań był trudny, wydłużony, czasami roztrenowanie, związane z pandemią, było kłopotliwe - dodał Łukasz Porycki, wicemarszałek lubuski. - Cieszę się, że potrafiliście pogodzić ten trudny czas z wynikami podczas igrzysk. Samorząd województwa przekazał ponad 350 tysięcy złotych na przygotowania i efektem są doskonałe wyniki. Dziękuję zatem zarządowi i radnym, którzy jednogłośnie podjęli decyzję, żeby was nagrodzić.

Wicemarszałek Porycki, podobnie jak inni uczestnicy spotkania, wiele sobie obiecuje po przygotowaniach do nadchodzących igrzysk w Paryżu w 2024 r. i deklaruje, że będzie zachęcał inne samorządy do wspierania sportowców, gdyż razem możemy więcej.

Podczas uroczystości medaliści z Tokio odebrali symboliczne czeki z rąk marszałek Elżbiety Anny Polak oraz wicemarszałka Łukasza Poryckiego.