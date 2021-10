Jesteśmy w połowie rundy jesiennej. Stilon ponownie wystawia jedną z najlepszych obron, do czego już zdążył nas przyzwyczaić, ale w porównaniu do poprzedniego sezonu strzela znacznie więcej goli. Dlatego są punkty, już sześć zwycięstw i czołowe miejsce w tabeli lubuskiej czwartej ligi. Pompowanie balonika jest zupełnie zbędne, bo jeszcze cała masa grania przed gorzowianami. Widać już jednak, że kiedy brać trzecią ligę, jak właśnie nie teraz, najbliższej wiosny, gdy nie ma innych rywali mocno nastawionych na awans?

Pięć wygranych w domu, twierdza przy Olimpijskiej. Bolączka? Wyjazdy. Tylko 5 pkt w czterech meczach i aktualnie dziesiąte miejsce w tabeli, licząc tylko pojedynki w delegacjach. To trzeba natychmiast poprawić.

- Meczem z Czarnymi Witnica [wygrana 3:0] zaczęliśmy serię spotkań w domu, gdzie mam nadzieję, ustabilizujemy naszą grę na wysokim poziomie i pojedziemy na kolejny wyjazd, nareszcie zgarnąć trzy punkty - liczył Karol Gliwiński, trener Stilonu.

Ostatnia przeprawa ze Spójnią Ośno Lubuskie nie była najłatwiejsza. Trzeba podkreślić, że nieliczni kibice dostali bardzo fajne widowisko, również dzięki gościom, których prowadzi były stilonowiec Sebastian Żłobiński.

REKLAMA

Spójnia w 18. minucie objęła prowadzenie. Po rykoszecie w polu karnym gorzowian w sytuacji sam na sam znalazł się Adrian Paradowski i nie zmarnował takiej okazji. Gospodarze nie odpowiedzieli żadnym trafieniem, a identycznie jak podczas poprzedniego pojedynku z Witnicą, w samej końcówce pierwszej połowy, przed utratą kolejnego gola uchronił ich bramkarz Gabriel Łodej.

Druga część to zdecydowanie inna postawa Stilonu, udokumentowana dwoma trafieniami Łukasza Maliszewskiego. Przy Olimpijskiej przeszedł po przerwie piłkarski huragan - to celne spostrzeżenie jednego z obserwatorów tego naprawdę niezłego meczu.

Po wyleczeniu kontuzji dołączył do stilonowców 35-letni wychowanek Krzysztof Grzybowski, który w ostatnich sezonach występował w Kasztelanii Santok i Czarnych Witnica. W spotkaniu ze Spójnią wszedł na boisko w drugiej połowie. W Stilonie jest też trenerem w akademii.

REKLAMA

W nadchodzącym tygodniu stilonowcy rozegrają dwa kolejne mecze na swoim boisku. W środę, 6 października o godz. 16, w ramach wojewódzkiego Pucharu Polski podejmą Ilankę Rzepin, a w niedzielę, 10 października o godz. 12, w kolejnym pojedynku ligowym, zagrają przy Olimpijskiej z Polonią Słubice.

MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW - SPÓJNIA OŚNO LUBUSKIE 2:1 (0:1)

BRAMKI: Maliszewski dwie (50., 58. z karnego) - Paradowski (18.)

STILON: Łodej - Kaniewski, Nidecki, Wenerski, Iwase (90. min Wachowicz) - F. Wiśniewski, Świerczyński (74. min Grzybowski), Maliszewski (83. min Kalinowski) - Ishizuka (71. min Briscoe), Kurlapski (87. min Bonczek), Kopeć (45. min Fernezy).

WYNIKI Z 9. KOLEJKI:

MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW - Spójnia Ośno Lubuskie 2:1, Czarni Browar Witnica - Polonia Słubice 2:2, Ilanka Rzepin - Celuloza Kostrzyn 1:2, Korona Kożuchów - Dąb Sława Przybyszów 1:4, Czarni Żagań - ZAP Syrena Zbąszynek 4:1, Odra Nietków - Promień Żary 1:1, Piast Iłowa - Meprozet Stare Kurowo 1:1, Pogoń Świebodzin - Budowlani Murzynowo 0:1.

1. MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW 9 20 22:9

2. Meprozet Stare Kurowo 9 18 20:11

3. Pogoń Świebodzin 9 17 18:9

4. Dąb Sława Przybyszów 9 17 30:16

5. Budowlani Murzynowo 9 15 18:9

6. Spójnia Ośno Lubuskie 9 14 20:17

7. Promień Żary 9 14 19:14

8. Odra Nietków 9 14 17:15

9. Czarni Żagań 9 13 19:15

10. Celuloza Kostrzyn 9 13 12:24

11. Ilanka Rzepin 9 11 14:17

12. Polonia Słubice 9 11 15:12

13. Piast Iłowa 9 9 10:14

14. Czarni Browar Witnica 9 8 11:20

15. Lechia II Zielona Góra 8 8 13:18

16. ZAP Syrena Zbąszynek 9 8 16:22

17. Korona Kożuchów 9 5 11:29

18. Piast Czerwieńsk 8 4 7:21

Zwycięzca rozgrywek awansuje do trzeciej ligi. Co najmniej trzy ostatnie zespoły spadną do klasy okręgowej.