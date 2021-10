Stalowcy nie są na starcie Ligi Centralnej tak całkiem przegrani, bo przecież w 2. kolejce pokonali Nielbę w Wągrowcu 31:29. Przyznajemy, że w pojedynku z ostrowianami liczyliśmy dziś na więcej. Przecież jeszcze w marcu pewnie ogrywaliśmy tego przeciwnika przy Szarych Szeregów 32:25.

Od momentu powstania w Ostrowie Wlkp. nowej hali mówi się, że ta drużyna już nieustannie jest myślami przy awansie do PGNiG Superligi. Właśnie w Gorzowie pokazała, że z miesiąca na miesiąc idzie w górę. Nas ewidentnie zadowolił sam awans do Ligi Centralnej, bo już widać, że kadrę mamy zdecydowanie za wąską. Ostrovia chce tu być na czołowych miejscach. Wystawiła 16-osobowy skład, nie zagrał tylko jeden z trzech bramkarzy, a aż 11 zawodników rzucało gole. Nie ma co czarować, przez większość spotkania goście byli zdecydowanie lepsi. Identycznie jak na inaugurację Legionowo.