5 ZDJĘĆ Żużlowy cykl Grand Prix w 2021 r. Bartosz Zmarzlik w żółtym kasku, a Rosjanin Artiom Łaguta w niebieskim (Fot. FIM Speedway Grand Prix)





Zobacz zdjęcia (5)

Piąty raz w tym sezonie, turniej cyklu Grand Prix wygrał Rosjanin Artiom Łaguta. To on od dzisiaj jest już na autostradzie do największego sukcesu w karierze, tytułu indywidualnego mistrza świata na żużlu. Przed jutrzejszym, ostatnim ściganiem, ponownie na toruńskiej Motoarenie, przewaga Łaguty nad Zmarzlikiem urosła z jednego do dziewięciu punktów.