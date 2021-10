Po wygranej w pierwszym meczu kwalifikacyjnym w swojej hali 62:61 lubelski zespół zwyciężył również ze Spartakiem w Moskwie 73:69, awansując w ten sposób do fazy grupowej kobiecego EuroCup, drugiego co do ważności europejskiego pucharu koszykarek.

Po pierwszych ośmiu minutach to koszykarki Spartaka wygrywały 17:4 i wydało się, że z dużą nawiązką odrobią straty z Lublina. Drugą kwartę AZS UMCS wygrał jednak 26:17, w trzeciej był remis 18:18, a w czwartej, rozstrzygającej, znów górą była drużyna z Polski 19:12. Najskuteczniejszą zawodniczką na boisku była Amerykanka Kamiah Smalls, która zdobyła 22 pkt.