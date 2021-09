Jeszcze ekstraklasa koszykarek nie zaczęła grać, a już mamy marketingowy hit roku. Polski Związek Koszykówki Kobiet na dwa sezony nawiązał współpracę z nową platformą streamingową InStat TV, która poszukiwała chętnych do obsługi m.in. płatnych meczów Energa Basket Ligi Kobiet z własnymi smartfonami...

Fani Suzuki 1 Ligi Mężczyzn pierwsze spotkania w nowej, płatnej rzeczywistości mają już za sobą. Bez wysiłku można dotrzeć do recenzji jakości transmisji z otwarcia sezonu. „Mecze kręcone telefonem to jakiś żart, kibic z trybun może zrobić dokładnie to samo" - to najdelikatniejsza z nich.