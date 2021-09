Osiem punktów przywiezionych z wyjazdu to była dla stalowców bardzo duża zaliczka. W rewanżu, już w 1. wyścigu Martin Vaculik i Szymon Woźniak jeszcze ją powiększyli, bo pokonali Piotra Pawlickiego i Jaimona Lidseya 5:1. W ten sposób sprawa trzeciego miejsca w żużlowej Polsce praktycznie została rozstrzygnięta, a jedyną zagadką pozostało: kto będzie lepszy w rewanżu.

Fajnie, że na koniec sezonu oba zespoły pokazały na „Jancarzu" tak dobry żużel, dużo interesującego ścigania. Okazuje się, że w Gorzowie też można.

Na najwyższe tory wrócił Słowak Vaculik, który przed meczem dopełnił formalności i oficjalnie ogłosił, że nigdzie się nie rusza, dalej ma zamiar zakładać żółto-niebieski kevlar.

Martin Vaculik (Stal Gorzów) FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

Duże emocje było widać na twarzy Wiktora Jasińskiego, który wczoraj skończył 21 lat, a dzisiaj jechał ostatni mecz w karierze jako junior. Ewidentnie chciał aż za bardzo, bo w biegu młodzieżowym upadł, potem było zero, aż w końcu przywiózł jedynkę.

- Jaki ze mnie senior. Dla mnie ten sportowy czas powinien liczyć się trochę inaczej, bo przecież właśnie kończę dopiero swój drugi, poważny sezon w żużlu - opowiadał Jasiński. - Mamy od niedawna kategorię U24, dlatego chcę jechać dalej, walczyć o swoje miejsce w tej dyscyplinie. Nie chcę ruszać się z Gorzowa. Tutaj mam wokół siebie świetnych ludzi, wsparcie zarządu. Jestem pewien, że właśnie w tym środowisku będę miał możliwość dalszego rozwoju.

Wiktor Jasiński (z prawej) i Rafał Karczmarz (obaj Stal Gorzów) FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

Starty w gronie juniorów właśnie zakończył również Kamil Nowacki. Jak w Stali ta formacja będzie wyglądała w następnym sezonie? Z wypożyczenia do Gdańska ma wrócić Alan Szczotka, w trakcie rozgrywek 16 lat skończy Oskar Paluch. Nie wiadomo, co z Mateuszem Bartkowiakiem, który ostatnio ścigał się dla Grudziądza. Słychać, że pierwszy raz od lat, w Gorzowie może pojawić się młodzieżowiec z zewnątrz. Ofertę także z naszego klubu rozpatruje Bartłomiej Kowalski z rocznika 2002, który cierpi przez nadmiar klasowych młodzieżowców we Włókniarzu Częstochowa, a jest na tyle utalentowany, że może przebierać w ofertach.

Po wygranych Rosjanina Emila Sajfutdinowa, który w 2022 r. będzie się ścigał dla Apatora Toruń i Australijczyka Jasona Doyle’a (zostaje w Lesznie), po 4 wyścigach Unia odskoczyła na 2 pkt. Generalnie to jednak stalowcy mieli dzisiejsze spotkanie pod kontrolą, jeszcze raz potwierdzając, że gdy czwórka seniorów jedzie na swoim poziomie, bardzo trudno jest zrobić ekipie z Gorzowa krzywdę.

Dobre słowo należy się dla walecznego Rafała Karczmarza, który przywiózł za sobą Janusza Kołodzieja czy Doyle’a. Podobno w formacji U24 za chwilę zastąpi go Duńczyk Patrick Hansen. Ciekawe, czy do tego dojdzie, bo jego zespół z Ostrowa Wlkp. właśnie w pierwszym finale na zapleczu elity rozgromił Krosno 60:30 i jest jedną nogą w PGE Ekstralidze. Jeśli ostrowianie za tydzień przypieczętują awans, Hansen faktycznie wybierze Gorzów? Słychać, że bez względu na wszystko, tę umowę stalowcy mają już przyklepaną.

Od 8. do 15. biegu tylko raz zawodnicy Stali nie przywieźli trójki. Nie mogli więc również tego pojedynku z Unią przegrać. Pokonali lesznian po raz czwarty w sezonie 2021.

W końcu kapitan Bartosz Zmarzlik, na podium uniósł w górę puchar dla trzeciej drużyny w Polsce. Dopiero ma 26 lat, a już jest legendą Stali Gorzów. Właśnie przekroczył granicę 2 tys. pkt, które wywalczył w lidze w żółto-niebieskich barwach. Przed Zmarzlikiem pozostają już tylko Piotr Świst, Jerzy Rembas, Edward Jancarz i Piotr Paluch.

Żużlowa drużyna Stali Gorzów zdobyła w sezonie 2021 brązowy medal Fot. Facebook.com/Stal Gorzów

GORZÓW - LESZNO:

1. wyścig - 5:1 - (czas 59,778 s) Vaculik, Woźniak, Pi. Pawlicki, Lidsey

Pi. Pawlicki, Lidsey 2. wyścig - 1:5 (6:6) - (60,663) Ratajczak, Sadurski, Nowacki, Jasiński (u/w)

3. wyścig - 3:3 (9:9) - (NCD 59,293) Sajfutdinow, Zmarzlik, Karczmarz, Kołodziej

Kołodziej 4. wyścig - 2:4 (11:13) - (59,906) Doyle, Thomsen, Ratajczak, Nowacki

Ratajczak, 5. wyścig - 5:1 (16:14) - (60,400) Vaculik, Karczmarz, Doyle, Lidsey

Doyle, Lidsey 6. wyścig - 3:3 (19:17) - (59,859) Zmarzlik, Pi. Pawlicki, Kołodziej, Jasiński

Pi. Pawlicki, Kołodziej, 7. wyścig - 3:3 (22:20) - (59,884) Sajfutdinow, Woźniak, Thomsen, Sadurski

Sadurski 8. wyścig - 3:3 (25:23) - (59,891) Zmarzlik, Doyle, Ratajczak, Nowacki

Doyle, Ratajczak, 9. wyścig - 4:2 (29:25) - (60,588) Woźniak, Kołodziej, Thomsen, Pi. Pawlicki (w)

Kołodziej, Pi. Pawlicki (w) 10. wyścig - 2:4 (31:29) - (60,333) Sajfutdinow, Vaculik, Ratajczak, Karczmarz

Ratajczak, 11. wyścig - 3:3 (34:32) - (61,532) Woźniak, Doyle, Pi. Pawlicki, Karczmarz

Doyle, Pi. Pawlicki, 12. wyścig - 4:2 (38:34) - (61,275) Vaculik, Kołodziej, Jasiński, Sadurski

Kołodziej, Sadurski 13. wyścig - 3:3 (41:37) - (60,354) Zmarzlik, Sajfutdinow, Ratajczak, Thomsen

Sajfutdinow, Ratajczak, 14. wyścig - 4:2 (45:39) - (60,951) Thomsen, Pi. Pawlicki, Woźniak, Kołodziej

Pi. Pawlicki, Kołodziej 15. wyścig - 4:2 (49:41) - (60,729) Zmarzlik, Doyle, Vaculik, Ratajczak

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - FOGO UNIA LESZNO 49:41

Pierwszy mecz 49:41 dla Gorzowa, Stal zdobyła brązowy medal.

STAL: Szymon Woźniak 11+1 bonus (2,2,3,3,1), Anders Thomsen 7+1 (2,1,1,0,3), Martin Vaculik 12 (3,3,2,3,1), Rafał Karczmarz 3+2 (1,2,0,0), Bartosz Zmarzlik 14 (2,3,3,3,3), Kamil Nowacki 1 (1,0,0), Wiktor Jasiński 1 (w,0,1), Kamil Pytlewski - nie startował.

UNIA L: Piotr Pawlicki 6+1 bonus (1,2,w,1,2), Janusz Kołodziej 5+1 (0,1,2,2,0), Jaimon Lidsey 0 (0,0,-,-), Jason Doyle 10 (3,1,2,2,2), Emil Sajfutdinow 11 (3,3,3,2,-), Damian Ratajczak 7+2 (3,1,1,1,1,0), Krzysztof Sadurski 2+1 (2,0,0).

MECZE O ZŁOTO I BRĄZ:

niedziela, 19 września

Fogo Unia Leszno - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 41:49

czwartek, 23 września

Motor Lublin - Betard Sparta Wrocław 45:45

niedziela, 26 września

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Fogo Unia Leszno 49:41 (Stal zdobyła brązowy medal)

Betard Sparta Wrocław - Motor Lublin 50:40 (złoto dla Sparty, srebro dla Motoru)

PIERWSZE MECZE PÓŁFINAŁÓW PLAY-OFF:

niedziela, 5 września

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Motor Lublin 41:49

Fogo Unia Leszno - Betard Sparta Wrocław 41:49

DRUGIE MECZE PÓŁFINAŁÓW PLAY-OFF:

niedziela, 12 września

Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno 47:43 (Sparta pojedzie o złoto)

Motor Lublin - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 47:43 (Motor pojedzie o złoto)