Gorzowscy piłkarze chcieli koniecznie wrócić do wygrywania po dość niespodziewanej porażce w poprzedniej kolejce z Celulozą w Kostrzynie.

- Wiemy, że musimy poprawić wykańczanie akcji. Na wyjazdach to nasza wielka zmora. Tym razem jednak zagramy u siebie i myślę, że przy Olimpijskiej wszystko powinno przychodzić nam łatwiej - mówił trener Stilonu Karol Gliwiński.

Po półgodzinie gry wynik dzisiejszego spotkania otworzył Łukasz Kopeć, ale to zdecydowanie nie była dominacja niebiesko-białych. Czarni też dochodzili do okazji strzeleckich i na koniec pierwszej części powinni doprowadzić do remisu. Przed stratą gola uchroniła gospodarzy znakomita interwencja bramkarza Gabriela Łodeja.