Start w zupełnie nowych rozgrywkach, które stały się bezpośrednim zapleczem męskiej ekstraklasy piłkarzy ręcznych, gorzowianom nie wyszedł. Na inaugurację wyraźnie przegrali u siebie z KPR Legionowo 22:29.

- Nasz atak właściwie nie funkcjonował, a przecież to była bardzo mocna strona Stali w poprzednich sezonach - przyznał Bartosz Starzyński. - Musimy to jak najszybciej wyregulować. No i musi być walka na całego. Widzimy, że na tym poziomie już innych meczów, jak te najtrudniejsze, nie będzie.