Sezon 2021/2022 w rozgrywkach Tauron 1. Ligi Mężczyzn rozpoczyna 16 drużyn. Są cztery nowe zespoły. Po roku przerwy powraca SMS PZPS Spała. To młodzież wyjątkowa, bo przed chwilą zdobyła drugie złoto mistrzostw świata dla Polski w kategorii U19. MKS Będzin jest spadkowiczem z PlusLigi.

Osiem najlepszych ekip po sezonie zasadniczym powalczy w play-off o pierwszą pozycję i możliwość starania się o licencję na występy w ekstraklasie. Drużyny, które zajmą ostatnie dwa miejsca w klasyfikacji końcowej fazy zasadniczej, stracą uprawnienia do udziału w pierwszoligowych zmaganiach. Liczymy, że Olimpia Sulęcin, która rozpoczyna na zapleczu PlusLigi swój drugi sezon z rzędu, tym razem zbliży się do czołówki, a nie znów będzie jedynie drżeć o utrzymanie.

W dotychczasowej historii z Norwidem przegraliśmy wszystkie sześć meczów. W specyficznej hali w Częstochowie siatkarze Olimpii nie ugrali nawet seta. Aż do dzisiaj.

Gospodarzy, których prowadzi były reprezentant Polski Piotr Gruszka, właściwie od pierwszej akcji zupełnie zmieniona ekipa z Sulęcina wpędzała w problemy. Naprawdę dobra zagrywka, cały czas utrzymywany wysoki poziom w przyjęciu, bloku i wreszcie w ataku. Szóstka prowadzona przez doświadczonego, 35-letniego rozgrywającego Bartosza Zrajkowskiego wyglądała na bardzo solidną. Ci ludzie trafili do składu Olimpii tego lata, a już wysłali jasny sygnał, że w tej grupie absolutnie nie widzi im się rola chłopców do bicia w lidze, która z roku na rok staje się coraz bardziej markowa.

Dzisiaj to zdecydowanie sulęcinianie wyglądali na tych, którzy w poprzednim sezonie zajęli piąte miejsce, a przecież właśnie z tej lokaty startuje Norwid.

W pierwszej partii goście objęli prowadzenie 14:9 i dalej nie zadrżały im ręce ani przez chwilę. Wygraliśmy dość pewnie 25:22. Drugiego seta mieliśmy okazję skończyć wcześniej, ale nasze zbicia z kontrataków były autowe. W końcu jednak, w czasie walki na przewagi, Michał Godlewski rozstrzygnął wszystko asem serwisowym. Piłka po jego zagrywce spadła prosto na linię końcową po stronie częstochowian.

Jedyny gorszy moment Olimpii w dzisiejszym pojedynku to druga połowa trzeciego seta, od stanu 15:15. Jak sulęcinianie świetnie zareagowali na przegraną partię! Na zakończenie tego spotkania, od stanu 7:7, zdobyli 6 pkt z rzędu. Doskonale serwował wtedy Maciej Krysiak, a koledzy przy siatce dopełniali formalności. Było na co popatrzeć i co podziwiać.

Gdy gospodarze już zrezygnowani, zwiesili głowy, nam chciało się krzyczeć: chcemy jeszcze! Trudno nie być zadowolonym, widząc, jak jedyny siatkarski ambasador z województwa lubuskiego na naprawdę poważnym poziomie rozgrywa tak dobry mecz. Oby to był wyraźny sygnał, że ten projekt w Sulęcinie faktycznie fajnie wypali.

Przyjmujący Michał Wójcik zdobył dzisiaj 21 pkt, Maciej Krysiak – 19, a Michał Godlewski – 12.

Szybko nasza drużyna może pójść za ciosem, bo drugi mecz ligowy już w najbliższą sobotę, 25 września. O godz. 17 Olimpia podejmie Avię Świdnik, szósty zespół poprzednich rozgrywek, która dziś pokonała w swojej hali Zaksę Strzelce Opolskie 3:2.

EXACT SYSTEMS NORWID CZĘSTOCHOWA – OLIMPIA SULĘCIN 1:3

SETY: 22:25, 25:27, 25:18, 17:25.

OLIMPIA: Cichosz-Dzyga, Zrajkowski, Wójcik, Lipiński, Godlewski, Krysiak, Pogłodziński (libero) oraz Nawrot, Polczyk, Błażej, Turek.

WYNIKI Z 1. KOLEJKI:

Norwid Częstochowa – OLIMPIA SULĘCIN 1:3, Lechia Tomaszów Mazowiecki – Chrobry Głogów 3:0, SMS PZPS Spała – MKS Będzin 1:3, Avia Świdnik – Zaksa Strzelce Opolskie 3:2.