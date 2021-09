Na działce w dawnym Stilonie pierwszy w Gorzowie N-Park kończy stawiać firma Napollo.

– Ten park to nasze najmłodsze dziecko. To ma być miejsce wygodnych, szybkich zakupów. Oferta ma być na tyle szeroka, aby klient mógł w tym miejsc zrobić zakupy spożywcze, kupić elektronikę, odzież i dodatki. Będą też usługi i restauracje – mówił Sławomir Zawadzki, prezes zarządu Grupy Napollo. Powierzchnia handlowa przyszłego N-Parku to ok. 6 tys. m kw. Będzie też 180 miejsc parkingowych.