Tylko na otwarcie sezonu niebiesko-biali pewnie ograli 3:1 Budowlanych w Murzynowie. Dalej były wyjazdowe remisy z Promieniem w Żarach 2:2 i Piastem w Czerwieńsku 1:1. Teraz przyszła pierwsza porażka w rozgrywkach w Kostrzynie. Stilon obie bramki stracił w samej końcówce spotkania.

W środku tygodnia stilonowcy, przez kiepską skuteczność, strasznie mordowali się w wojewódzkim Pucharze Polski, gdzie dopiero po dogrywce pokonali Wartę II Gorzów 1:0.

- To było poważne ostrzeżenie, a w meczu z Celulozą zostaliśmy pozbawieni wszystkich punktów. Musimy koniecznie wyciągnąć wnioski i na kolejnym wyjeździe być znacznie bardziej skuteczni - dodał trener Karol Gliwiński.

W kolejnym meczu ligowym, w niedzielę, 26 września o godz. 12 stilonowcy podejmą Czarnych Browar Witnica.

CELULOZA KOSTRZYN - MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW 2:1 (0:0)

BRAMKI: Jacewicz (79.), Markowski (90.) - Nidecki (57.)

STILON: Łodej - Ishizuka, Nidecki, Wenerski, Iwase - Snowyda (46. min Briscoe), Świerczyński, Maliszewski - Kurlapski, Fernezy, Kopeć (75. min Dziduch).

WYNIKI Z 7. KOLEJKI:

Celuloza Kostrzyn - MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW 2:1, Ilanka Rzepin - Promień Żary 1:6, Korona Kożuchów - ZAP Syrena Zbąszynek 1:3, Czarni Żagań - Czarni Browar Witnica 4:0, Piast Iłowa - Polonia Słubice 1:1, Spójnia Ośno Lubuskie - Piast Czerwieńsk 3:0, Odra Nietków - Dąb Sława Przybyszów 3:3.

1. Dąb Sława Przybyszów 7 14 23:11

2. MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW 7 14 17:8

3. Pogoń Świebodzin 6 13 14:5

4. Meprozet Stare Kurowo 6 13 15:8

5. Odra Nietków 7 12 15:13

6. Spójnia Ośno Lubuskie 7 11 14:13

7. Czarni Żagań 7 10 14:11

8. Promień Żary 7 10 13:12

9. Celuloza Kostrzyn 7 10 8:18

10. Ilanka Rzepin 7 8 10:15

11. Budowlani Murzynowo 6 8 14:8

12. Lechia II Zielona Góra 6 8 12:11

13. Piast Iłowa 7 8 8:10

14. Polonia Słubice 7 7 10:9

15. Czarni Browar Witnica 7 7 9:15

16. ZAP Syrena Zbąszynek 7 5 12:17

17. Korona Kożuchów 7 5 8:21

18. Piast Czerwieńsk 7 4 7:18

Zwycięzca rozgrywek awansuje do trzeciej ligi. Co najmniej trzy ostatnie zespoły spadną do klasy okręgowej.