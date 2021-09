- Bardzo słabe spotkanie w naszym wykonaniu. Konsekwencje będę chciał wyciągać już od poniedziałku. Nie może tak być, iż przyjeżdżają tutaj zawodnicy, którzy pobierają bardzo duże stypendia, a tak naprawdę wychodzą na boisko i sobie sami bramki strzelają. Poziom tego, co dzisiaj grali, był żenujący. Zobaczymy, w poniedziałek usiądę z trenerami i będę rozmawiał, co dalej - irytował się prezes Warty Zbigniew Pakuła w rozmowie z serwisem www.jg24.pl.

Zaczęło się dobrze dla warciarzy, bo pierwszego gola w meczu zdobył napastnik z Ukrainy Orest Tkaczuk. Nareszcie do siatki rywali trafił w tym sezonie ktoś inny niż Paweł Posmyk.

Dalej dla gorzowianin niestety to była komedia pomyłek. - Wystarczyło tylko wstrzelić piłkę w pole karne Warty i od razu było z tego zagrożenie - tak skomentował wydarzenia boiskowe jeden z obserwatorów. - Nie graliśmy źle, ale właściwie sami strzelaliśmy sobie gole - przyznał trener naszej drużyny Mykoła Dremluk.

Mateusz Ogrodowski trafił piłką w poprzeczkę, a Paweł Posmyk w słupek.

W tym samym czasie bohaterem gospodarzy został 23-letni napastnik Mateusz Baszak, który w poprzednim sezonie grał w Górniku Polkowice, wywalczył z nim awans do pierwszej ligi. Wyleczył kontuzję akurat na Wartę. Wszedł na boisko w 60. minucie i zdążył zaliczyć asystę oraz zdobyć dwie bramki.

Niestety po tym fatalnym występie warciarze znów wylądowali na ostatnim miejscu w tabeli.

W 10. kolejce, w sobotę, 25 września, o godz. 16 zespół Warty podejmie na stadionie przy ul. Olimpijskiej 11. w tabeli trzeciej grupy Stal Brzeg.

KARKONOSZE JELENIA GÓRA - WARTA GORZÓW 4:1 (1:1)

BRAMKI: Niemienionek (39. z karnego), Dryja (61.), Baszak dwie (71. z karnego, 90.) - Tkaczuk (25.)

WARTA: Lech - Śledzicki, Siwiński (66. min Nowakowski), Ogrodowski - Mikołajczak (80. min Surmański), Nahrebecki, Marchel (56. min Marchel), Kasprzak, Nowak - Tkaczuk, Krauz (66. min Posmyk).

WYNIKI Z 9. KOLEJKI:

Karkonosze Jelenia Góra - WARTA GORZÓW 4:1, Górnik II Zabrze - LKS Goczałkowice Zdrój 0:1, Stal Brzeg - Miedź II Legnica 2:4, Zagłębie II Lubin - Odra Wodzisław Śląski 7:0, Rekord Bielsko-Biała - Polonia Bytom 0:0, Lechia Zielona Góra - Foto Higiena Gać 0:2, Gwarek Tarnowskie Góry - Ślęza Wrocław 1:1, Pniówek 74 Pawłowice - MKS Kluczbork 1:1.

1. LKS Goczałkowice Zdrój 9 25 17:1

2. Rekord Bielsko-Biała 9 21 18:8

3. Ślęza Wrocław 9 19 24:10

4. Zagłębie II Lubin 9 17 24:13

5. Miedź II Legnica 9 16 18:13

6. Odra Wodzisław Śląski 8 14 10:14

7. Gwarek Tarnowskie Góry 9 12 10:10

8. Lechia Zielona Góra 9 11 12:13

9. Górnik II Zabrze 9 11 8:9

10. Polonia Bytom 9 11 10:11

11. Stal Brzeg 9 10 15:16

12. Pniówek 74 Pawłowice 9 10 10:10

13. MKS Kluczbork 9 9 9:17

14. Foto Higiena Gać 9 8 8:12

15. Carina Gubin 8 8 5:12

16. Karkonosze Jelenia Góra 8 6 9:18

17. Piast Żmigród 8 5 9:18

18. WARTA GORZÓW 9 5 4:15

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi. Co najmniej trzy ostatnie drużyny spadną do regionalnych czwartych lig.