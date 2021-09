Czekaliśmy na ten sezon, bo pierwsza liga w poprzednim kształcie, z podziałem na aż cztery grupy, co znacznie obniżyło jej poziom, już nam się bardzo w Gorzowie opatrzyła. Dwa, trzy porządne mecze w rundzie to nie jest to, na co czekają kibice. Trzeba też powiedzieć wprost: dzisiaj fani stalowców zawiedli. Liczyliśmy, że start w Lidze Centralnej i atrakcyjny przeciwnik ściągną więcej widzów na trybuny. Konkurencja w postaci siatkarskiego półfinału mistrzostw Europy była jednak mocna. Może kolejne widowiska będą większym magnesem?

Po pierwszym meczu chcielibyśmy napisać dużo, a do tego dobrze o gorzowianach. Nasz poziom sportowy pozostawiał jednak bardzo dużo do życzenia. Z pewnością nie pomogły kontuzje Tomasza Gintowta i Dominika Droździka. Wiedzieliśmy, że aby na równi rywalizować z takimi drużynami jak Legionowo, Stal potrzebuje po awansie wzmocnień. KPR wygrał w ostatnim sezonie Turniej Mistrzów I Ligi, w którym nasz zespół nie wziął udziału. Dzisiaj na nowości w Gorzowie daliśmy się trochę nabrać. Michałowie Lemaniak (na poniższym zdjęciu) i Nieradko zaczęli mecz w wyjściowej siódemce, zarówno w ataku jak i w obronie. Razem zdobyli zaledwie jednego gola i szybko zostali zmienieni. Sobota, 18 września 2021 r. Liga Centralna piłkarzy ręcznych: BUDNEX STAL GORZÓW - KPR LEGIONOWO 22:29 (11:17) FOT. IRENEUSZ KLIMCZAK / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP. Ciekawe jak będzie się rozwijać w Stali kariera Lemaniaka, który przyszedł z ekstraklasy, ale przy wzroście 180 cm, jego nominalną pozycją jest skrzydło, a nie rozegranie. 25-latek na prawej połówce nie pokazał nic pozytywnego, w drugiej połowie, z prawego skrzydła zdobył jedyną bramkę. REKLAMA Nieradko ma wziąć jak najwięcej na siebie jeśli chodzi o rzuty z dystansu, rozciągnąć obronę przeciwnika. Na początek od 32-latka tego nie dostaliśmy. Zaczęliśmy po staremu. Cezary Marciniak udanie interweniował, rzucił piłkę na kontrę do Mateusza Stupińskiego i objęliśmy prowadzenie 1:0. Jak się potem okazało, to było jedyne prowadzenie Stali w dzisiejszym spotkaniu. Po 17. minutach goście mieli dwa razy tyle goli co my - 5:10. Gospodarze w ofensywie byli zwyczajnie bezsilni. Szarpał najlepszy po gorzowskiej stronie Bartosza Starzyński, odważnie atakował bramkę KPR Wiktor Bronowski. To jednak było zdecydowanie za mało, abyśmy mogli zobaczyć wyrównany mecz. Sobota, 18 września 2021 r. Liga Centralna piłkarzy ręcznych: BUDNEX STAL GORZÓW - KPR LEGIONOWO 22:29 (11:17) FOT. IRENEUSZ KLIMCZAK / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP. - Mieliśmy ten pojedynek cały czas pod kontrolą - mówił Marcin Smolarczyk, trener Legionowa. - No może poza fragmentem na początku drugiej części, gdzie pewnie przez to dość spokojne 17:11 do przerwy, zgubiliśmy koncentrację i Stal zbliżyła się na trzy bramki [18:15 dla KPR]. Na szczęście natychmiast wróciliśmy do swojego konsekwentnego grania i zaczynamy Ligę Centralną od cennego zwycięstwa. REKLAMA W 2. kolejce, w sobotę, 25 września stalowcy zagrają z Nielbą w Wągrowcu, która dzisiaj przegrała w Legnicy. Porażka gorzowian psuje humory, ale patrząc na wyniki i dalszy terminarz, cieszymy się, że w końcu aż tyle fajego granie, dużych emocji przed nami. Oby tylko z większą jakością i lepszym finałem na koniec dla żółto-niebieskich. BUDNEX STAL GORZÓW - KPR LEGIONOWO 22:29 (11:17) STAL: Marciniak, Nowicki - Starzyński 7, Bronowski 5, Stupiński 4, Pietrzkiewicz 3, Kryszeń 2, Lemaniak 1, Nieradko, Kłak, Serpina, Renicki. KPR: Szałkucki - Chabior 7, Śliwiński 7, Kasprzak 4, Prątnicki 3, Brzeziński 3, Fąfara 2, Ciok 2, Lewandowski 1, Tylutki, Filipowicz, Brinovec, Wołowiec, Laskowski. WYNIKI Z 1. KOLEJKI LIGI CENTRALNEJ: BUDNEX STAL GORZÓW - KPR Legionowo 22:29, Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec - SPR Żukowo 34:35, AZS AWF Biała Podlaska - MKS Grudziądz 32:27, Siódemka Miedź Legnica - Nielba Wągrowiec 33:27, Warmia Energa Olsztyn - Padwa Zamość 21:23, MKS Wieluń - Śląsk Wrocław 31:25, SRS Przemyśl - Ostrovia Ostrów Wlkp. 19:23.