Umowa na budowę kompleksu sportowego między ul. Krasińskiego, al. Andrzejewskiego i ul. Wyszyńskiego została podpisana w grudniu 2020 r. Wcześniej radni zgodzili się dołożyć do najniższej oferty złożonej w przetargu 4,5 mln zł, aby inwestycja mogła ruszyć z miejsca. Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska treningowego ma kosztować prawie 18 mln zł, a termin oddania do użytku to marzec 2022 r.

Za budowę jednego z najbardziej wyczekiwanych obiektów sportowych w Gorzowie odpowiada firma Tamex Obiekty Sportowe z Warszawy.

Poniżej widzimy plan sytuacyjny nowego kompleksu sportowego w Gorzowie. Widać, gdzie na obu stadionach będą umieszczone bieżnie, rzutnie, skocznie i trybuny.

Również na żywo widzimy już, gdzie będzie można ćwiczyć, a także rozgrywać podczas zawodów (oby jak najwyższej rangi) poszczególne konkurencje lekkoatletyczne.

Rozmachu nabrały prace na byłym, bardzo przestarzałym boisku piłkarsko-lekkoatletycznym, usytuowanym tuż przy ul. Wyszyńskiego, które teraz będzie pełniło rolę obiektu rozgrzewkowego.

Na czterotorowej bieżni o długości 120 metrów, zakończonej skocznią do skoku w dal, widzimy już charakterystyczny kolor nawierzchni. Dalej będą jeszcze kładzione jej kolejne warstwy. Specjalną nawierzchnię mają już także, usytuowane w jednym miejscu - rzutnia dla oszczepników i skocznia do skoku wzwyż.

Na górnym boisku pojawią się także rozgrzewkowe rzutnie do pchnięcia kulą, rzutu dyskiem i młotem.

Wrzesień 2021 r. Budowa stadionu lekkoatletycznego i stadionu rozgrzewkowego w Gorzowie FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

Sportowcy, przechodząc przez mostek na Kłodawce, gdzie na razie najwytrwalszymi obserwatorami budowy są kaczki, trafią na okazały stadion główny.

Tu lekkoatleci będą mieli do dyspozycji ośmiotorową 400-metrową bieżnię razem z rowem z wodą. Dodatkowe bieżnie proste do biegów na 100 m i 110 m przez płotki, po obu stronach stadionu, umożliwiające intensywne treningi.

Dwie skocznie do skoku wzwyż, dwie dwukierunkowe skocznie do skoku o tyczce, dwukierunkową, dwuścieżkową skocznię do skoku w dal i trójskoku, a także dodatkowo dwukierunkową, jednościeżkową skocznię do skoku w dal. Dwie rzutnie do pchnięcia kulą, rzutnię do rzutu dyskiem i młotem z klatką osłonową, dwie rzutnie do rzutu oszczepem z rozbiegami usytuowanymi w zakolach stadionu.

Dla piłkarzy powstaje boisko o nawierzchni trawiastej i wymiarach pola gry: długość nie mniejsza niż 100 m, szerokość nie mniejsza niż 64 m. Będzie ono również wykorzystywane jako sektory do rzutów oszczepem, dyskiem i młotem oraz pchnięcia kulą.

Powstająca już, zupełnie nowa trybuna, składać się będzie z prefabrykowanych stopni, do czoła których zamocowane zostaną siedziska. W jednym rzędzie trybuny znajdować się będzie 25 krzesełek, w każdym segmencie trybuny (oprócz pierwszego) znajdować się będzie 150 siedzisk. W pierwszym sektorze zostały wyodrębnione miejsca dla sędziów i oficjeli oraz boks sędziowski. Przewiduje się zapewnienie stałej liczby miejsc siedzących dla ok. 900 kibiców i 15 miejsc dla osób na wózkach inwalidzkich. Dodatkowo planuje się miejsce zadaszone na trybunie konstrukcji stalowej – na ok. 70 miejsc siedzących.