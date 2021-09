Rywalizacja w Speedway of Nations kilka lat temu zastąpiła w światowym żużlu Drużynowy Puchar Świata. Niepotrzebnie, bo w kalendarzu spokojnie powinno znaleźć się miejsce zarówno na rywalizację drużyn, jak i par.

Chętni do jazdy w SoN wystawiają dwóch seniorów i na rezerwie koniecznie juniora, który w trakcie zawodów musi odjechać chociaż jeden wyścig. Wszystko po to, aby inne nacje mogły bardziej skutecznie powalczyć z Polakami, którzy posiadają zdecydowanie najwięcej klasowych żużlowców. Do tej pory to się udawało, bo wszystkie trzy złote medale w Speedway of Nations wzięła Rosja. Biało-czerwoni mają na koncie dwa srebra i jeden brąz.