5 ZDJĘĆ Sobota, 20 marca 2021 r. Pierwsza liga piłkarzy ręcznych: TL Ubezpieczenia Stal Gorzów - Ostrovia Ostrów Wlkp. 32:25 (16:15) (FOT. IRENEUSZ KLIMCZAK / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.)





Piłkarze ręczni z Gorzowa cały czas nie są organizacyjnie gotowi na ekstraklasę. Wygląda jednak na to, że w końcu Stal z czystym sumieniem może zaprosić kibiców na rywalizację ze znakiem jakości i to co tydzień.