- Najwyższy priorytet na sezon 2021 to złoty medal Speedway of Nations - zapowiadał Rafał Dobrucki, gdy obejmował żużlową reprezentację po Marku Cieślaku. - To cel, do którego będziemy zmierzać. Po tą wygraną z różnych względów Polakom nie udało się wcześniej sięgnąć.

Trzy poprzednie edycji SoN wygrywali Rosjanie. Polacy zdobywali dwa srebrne i jeden brązowy medal. Niedawno okazało się, że nie będzie czwartej żużlowej wojny polsko-rosyjskiej, bo obrońcy złota tym razem oddają je bez walki na torze. Emil Sajfutdinow i Artiom Łaguta ogłosili, że odpuszczają starty w Speedway of Nations. Skład Rosji na półfinał na Łotwie to drugi garnitur zawodników i brak pewności, czy w ogóle awansują do wielkiego finału.