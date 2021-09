Specjalna firma recyklingowa będzie czekać na parkingu przy ul. Targowej 7, od godz. 7.30 do 11. Odbierze wszystkie zebrane tekstylia, a dochód z każdego kilograma zostanie wpłacony na konto Adasia Kosa.

Dwulatek z Gorzowa choruje na bardzo rzadką chorobę - zespół Crouzona. Chłopiec musi przejść kolejną operację twarzoczaszki, a później kosztowną rehabilitację. W przeciwnym razie grozi mu upośledzenie, utrata wzroku i słuchu, a nawet śmierć.

W piątek, 17 września na gorzowskim ryneczku przy Jerzego, do oznakowanego białego busa citroen berlingo, można przynieść wszelkiego rodzaju używaną odzież i tekstylia, kołdry, koce, pluszaki, zasłony, firany, buty powiązane w pary, zapakowane do osobnych woreczków oraz wszystko to, co zalega w szafach i nadaje się jeszcze do użytku. Wszystkie artykuły muszą być suche, zapakowane do trzech czwartych worka, dobrze zawiązane.