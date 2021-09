Amerykanka Stephanie Jones gra w WNBA, a Anna Makurat przygotowuje się indywidualnie do sezonu w Krakowie.

- W czasie wakacji musiałam zdecydować się na zabieg kręgosłupa. Wszystko poszło dobrze i aktualnie przechodzę rehabilitację i przygotowuję się do sezonu w Krakowie. Mam nadzieję, że już wkrótce w pełni gotowa do gry, pojawię się w Gorzowie i dołączę do zespołu - powiedziała Makurat.

W najbliższy weekend, 18 i 19 września, gorzowski zespół weźmie udział w turnieju w Bydgoszczy, a 24 i 25 września we Wrocławiu.