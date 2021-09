25-letnia Anna Puławska na niedawno zakończonych igrzyskach olimpijskich w Tokio wywalczyła srebrny medal w kajakowych dwójkach na 500 metrów oraz brąz w czwórkach na 500 metrów. Zawodniczka AZS AWF Gorzów w obu osadach pływała z Karoliną Nają, byłą kajakarką z gorzowskiego klubu, obecnie reprezentującą Poznań. Obie biorą udział w akcji „Mistrzynie w szkołach".

Zajęcia są skierowane do uczennic z dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich, bo właśnie w tej grupie wiekowej notuje się u dziewcząt największą absencję na lekcjach wf. Wielkie mistrzynie sportu najpierw przez 45 minut ćwiczą z uczennicami, a następnie odpowiadają na wszystkie, czasem bardzo intymne pytania.

Na zajęcia z Otylią Jędrzejczak, Joanną Jędrzejczyk, Karoliną Nają, Anną Puławską i Katarzyną Zillmann przyszło blisko 300 dziewcząt z katowickich szkół podstawowych i średnich.

Wrzesień 2021 r. Anna Puławska zachęca dziewczęta do zajęć wychowania fizycznego. 'Róbcie to dla siebie, by mieć łatwiej w życiu' Fot. Fundacja Otylii Jędrzejczak

– Dla nas to bardzo odpowiedzialne zadanie - mówiła Anna Puławska z AZS AWF Gorzów. – Chcemy pokazać dziewczynom, że faktycznie warto ćwiczyć, bo owoce tej pracy są bardzo smaczne. Warto to robić dla siebie, by mieć łatwiej w życiu. A ja na takich spotkaniach przypominam sobie swoją drogę. Chcę się odwdzięczyć i pomóc innym osobom, by wskazać im drogę.

– Fajnie jest się zmęczyć, bo to wytwarza świetny nastrój. To w tych nastoletnich latach jest najważniejsze. Aktywność fizyczna podnosi pewność siebie – dodała Karolina Naja.

Katarzyna Zillmann, wicemistrzyni olimpijska z Tokio w wioślarstwie, zachęcała uczennice, by korzystały z dobrodziejstw uprawiania sportu. – Teraz, po igrzyskach, jest czas, gdy nie jestem w profesjonalnym treningu, ale robię to dla siebie. I muszę powiedzieć, że czuję różnicę między dniami, gdy zrobię trening i gdy nie zrobię. Ten wytrysk hormonów szczęścia jest czymś niesamowitym – opowiadała Zillmann.

Projekt „Mistrzynie w szkołach" organizuje Fundacja Otylii Jędrzejczak.

– Naszym hasłem jest „Jestem sobą, Jestem Bella". Chcemy podkreślić, że piękno jest w każdej dziewczynie, bez względu na rozmiar i miejsce zamieszkania. Pokazujemy im, że lekcja wychowania fizycznego jest ważna i fajna – podsumowała Otylia Jędrzejczak.