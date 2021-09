Mocno ściskamy kciuki za Bartosza Szczęcha z żagańskiego zespołu, który jeszcze w trakcie pierwszej połowy, przerwanej na kilka minut przez wjazd karetki na płytę boiska, został odwieziony do szpitala. To był bardzo pechowy czas dla piłkarzy, bo parę razy oglądaliśmy przypadkowe zderzenia, po których zawodnicy naprawdę mocno cierpieli. Lała się krew. Najpoważniej wyglądał uraz Szczęcha, stąd konieczność wezwania karetki i oddania go w ręce lekarzy na dodatkowe badania.

Niedziela, 12 września 2021 r. Lubuska czwarta liga piłkarska: MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW - CZARNI ŻAGAŃ 5:0 (2:0) FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP. W pierwszej połowie najczęściej przy bramce Czarnych widzieliśmy 22-latka Łukasza Kopcia. Zaraz na początku ładnie wykończył udaną akcję pokazujących dużą ochotę do gry i atakowania stilonowców. W 11. minucie wywalczył rzut karny i sam stanął do jego wykonania. Strzał Kopcia obronił Łukasz Budzyński. - W ostatniej chwili zmieniłem decyzję co do uderzenia i taki był tego efekt, że bramkarz Czarnych złapał piłkę - opowiadał napastnik Stilonu. - Cały mecz mieliśmy jednak pod pełną kontrolą i myślę, że właśnie tak, szczególnie w domu, nasze pojedynki powinny wyglądać. Niedziela, 12 września 2021 r. Lubuska czwarta liga piłkarska: MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW - CZARNI ŻAGAŃ 5:0 (2:0) FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP. Niewykorzystane sytuacje mogły się zemścić, bo goście też doszli do głosu. Dwa razy z opresji wybawił stilonowców bramkarz Gabriel Łodej, najpierw wybijając piłkę po strzale, a potem odważnie wychodząc do futbolówki zmierzającej w gorzowskie pole karne. Czytaj także: Stilon w Czerwieńsku oddaje dziś fotel lidera W 14. minucie minimalnie niecelnie główkował też Dariusz Łojko, który poprawił się w doliczonym czasie gry pierwszej części (sędzia doliczył aż 7 minut). Sęk w tym, że piłkarz Czarnych popisał się naprawdę ładnym uderzeniem głową, ale do własnej bramki. W ten sposób dał rywalom prowadzenie 2:0. Druga część to już znacznie większa dominacja Stilonu. Trzy następne gole i drugi mecz w tym sezonie na zero z tyłu. Powrót na czołowe miejsce w tabeli, co z pewnością kibiców cieszy najbardziej. REKLAMA Gorzowianie są w tej chwili jedyną drużyną w lidze, która nie doznała jeszcze porażki. Oby ta seria trwała jak najdłużej. W 7. kolejce, w sobotę, 18 września, stilonowcy zagrają na wyjeździe z beniaminkiem lubuskich rozgrywek Celulozą Kostrzyn. MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW - CZARNI ŻAGAŃ 5:0 (2:0) REKLAMA BRAMKI: Kopeć (4.), Łojko (45. samobójcza), Fernezy (76.), Kurlapski dwie (83., 88.). STILON: Łodej (80. min Wojdyło) - Kaniewski (67. min Bonczek), Wenerski, Nidecki, Iwase (46. min Fernezy) - Maliszewski (55. min Snowyda), Świerczyński, F. Wiśniewski - Ishizuka, Briscoe (60. min Kurlapski), Kopeć (67. min Bednarczyk). WYNIKI Z 6. KOLEJKI: MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW - Czarni Żagań 5:0, Dąb Sława Przybyszów - Lechia II Zielona Góra 2:2, Polonia Słubice - Korona Kożuchów 1:1, Piast Czerwieńsk - Celuloza Kostrzyn 0:1, Promień Żary - Spójnia Ośno Lubuskie 1:2, Meprozet Stare Kurowo - Odra Nietków 1:1, ZAP Syrena Zbąszynek - Pogoń Świebodzin 1:3, Budowlani Murzynowo - Ilanka Rzepin 1:1, Czarni Browar Witnica - Piast Iłowa 0:1. 1. MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW 6 14 16:6

2. Dąb Sława Przybyszów 6 13 20:8

3. Pogoń Świebodzin 6 13 14:5

4. Meprozet Stare Kurowo 6 13 15:8

5. Odra Nietków 6 11 12:10

6. Ilanka Rzepin 6 8 9:9

7. Budowlani Murzynowo 6 8 14:8

8. Lechia II Zielona Góra 6 8 12:11

9. Spójnia Ośno Lubuskie 6 8 11:13

10. Czarni Żagań 6 7 10:11

11. Piast Iłowa 6 7 7:9

12. Czarni Browar Witnica 6 7 9:11

13. Promień Żary 6 7 7:11

14. Celuloza Kostrzyn 6 7 6:17

15. Polonia Słubice 6 6 9:8

16. Korona Kożuchów 6 5 7:18

17. Piast Czerwieńsk 6 4 7:15

18. ZAP Syrena Zbąszynek 6 2 9:16 Zwycięzca rozgrywek awansuje do trzeciej ligi. Co najmniej trzy ostatnie zespoły spadną do klasy okręgowej.