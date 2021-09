5 ZDJĘĆ Sobota, 4 września 2021 r. Piłkarska trzecia liga: Warta Gorzów - LKS Goczałkowice Zdrój 0:2 (0:0). W zespole gości zagrał 66-krotny reprezentant Polski Łukasz Piszczek (FOT. IRENEUSZ KLIMCZAK / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.)





Zobacz zdjęcia (5)

Trzeba szukać pozytywów, a takim jest na pewno zdobycz punktowa gorzowskiego trzecioligowca w drugim kolejnym pojedynku i drugie z rzędu zero z tyłu. Warta powoli zbliża się do drużyn poza strefą spadkową. Dzisiaj to zabrzanie mieli więcej "setek", których na szczęście nie wykorzystali.