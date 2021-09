5 ZDJĘĆ Niedziela, 5 września 2021 r. Pierwszy półfinał play-off żużlowej PGE Ekstraligi: MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - MOTOR LUBLIN 41:49 (FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.)





Niestety źle ułożył się gorzowskim żużlowcom pierwszy półfinał play-off. Na swoim torze przegraliśmy z Motorem Lublin 41:49. W jednej chwili awans do wielkiego finału stał się praktycznie misją niemożliwą, choć Stal zapowiada walkę do końca, o niespodziankę. Do 27 września trwa głosowanie na najlepszych żużlowców sezonu - "Szczakiele" 2021.