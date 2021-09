Ekipa Stali Gorzów, jeśli teraz chciałaby wyeliminować Lublin, musi rewanż na wyjeździe wygrać różnicą minimum 9 pkt, bo była niżej w tabeli fazy zasadniczej. Niestety wygląda to na misję niemożliwą.

Motor w tym sezonie wygrał na swoim torze wszystkie mecze. Najlepsze spotkanie pojechali tam gorzowianie. Uzbierali 43 pkt. Przy obecnej dyspozycji Słowaka Martina Vaculika i Szymona Woźniaka, którzy wrócili po kontuzjach na półfinały, zaliczając kilkutygodniowy, przymusowy odpoczynek, nie ma w nas ani odrobiny nadziei. Trzeba zbierać siły na mecze o trzecie miejsce. Najpewniej spotkamy się z Unią Leszno, która wygrywała w poprzednich latach cztery złote medale z rzędu i z pewnością teraz nie będzie chciała tak całkiem zniknąć z podium.

Vaculik i Woźniak zdobyli razem 11 pkt. Walczylibyśmy o wielki finał, gdyby mniej więcej taki dorobek znalazł się przy nazwisku każdego z nich. Z fantastycznej czwórki, kosmiczny był jedynie Bartosz Zmarzlik z dużym kompletem 18 pkt. Na rewanż będzie gnał razem z Vaculikiem i Andersem Thomsenem z turnieju Grand Prix w Vojens w Danii.

- Długo rozmawialiśmy po meczu. Było widać, że wszyscy są przybici, nikt nie spodziewał się takiego wyniku - powiedział Woźniak. - Kibice wiedzieli o naszych dolegliwościach, ale to nie może być tłumaczenie. W końcu wzięliśmy na siebie odpowiedzialność i zgłosiliśmy gotowość do jazdy.

Woźniak zaczął spotkanie od zwycięstwa, dalej jednak było już tylko gorzej. - Nie dało się oszukać straconego czasu, pięć tygodni przerwy od momentu złamania ręki to naprawdę sporo - przyznał żużlowiec Stali Gorzów. - Motocykl stał się bardziej wyrywny, ręce się bardziej męczą. Do tego wróciliśmy z Martinem na tor już w innych temperaturach. To miało duży wpływ na ustawienia motocykla, z którymi trochę pobłądziliśmy. Przyjmuję porażkę na klatę i wracam do rehabilitacji oraz pogoni za straconym czasem. Myślę, że tu każdy dzień będzie miał znaczenie.

Zaraz po meczu Zmarzlik apelował do kolegów, aby się nie poddawali i pojechali powalczyć w Lublinie. Vaculik też obiecywał, że tak jak Motor wygrał w Gorzowie, tak Stal może to wszystko jeszcze odbić na torze rywala, a on za chwilę znów będzie robił duże punkty. Taka rola sportowców, że w nich nadzieja nie może umrzeć do końca.

- Słyszeliśmy, że Motor przygotowywał się do meczu w Gdańsku, ja też chciałbym przed rewanżem potrenować na dłuższym torze, popracować nad regulacją oraz czuciem motocykla. Musimy powalczyć, zrobić tyle, aby rewanż nie był dla przeciwników spacerkiem. Zrobić widowisko i do końca wierzyć w nasze zwycięstwo - zakończył Woźniak.

RANKING STALOWCÓW PO 15. MECZU PGE EKSTRALIGI 2021 (według ilości zdobytych punktów):

Kolejno: liczba odjechanych wyścigów, liczba aktualnie zdobytych punktów z bonusami, w nawiasie liczba bonusów, aktualna średnia biegowa, aktualna średnia meczowa

1. Bartosz Zmarzlik (średnia 2020: 2,430) – 81, 215 (4), 2,654, 14,07

2,654, 14,07 2. Martin Vaculik (Słowacja, 2,178) - 71, 159 (16), 2,239, 10,21

2,239, 10,21 3. Anders Thomsen (Dania, 1,976) – 77, 142 (11), 1,844, 8,73

1,844, 8,73 4. Szymon Woźniak (1,562) – 65, 115 (16), 1,769, 7,62

1,769, 7,62 5. Wiktor Jasiński (0,585) - 51, 55 (2), 1,078, 3,79

1,078, 3,79 6. Rafał Karczmarz (1,104) - 39, 28 (4), 0,718, 2,00

0,718, 2,00 7. Kamil Nowacki (0,614) - 18, 13 (3), 0,722, 1,43

0,722, 1,43 8. Marcus Birkemose (Dania, 2,225 - II liga) - 19, 12 (3), 0,632, 1,29

0,632, 1,29 9. Kamil Pytlewski (nie startował) - 22, 3 (0), 0,136, 0,38

0,136, 0,38 10. Oliwier Ralcewicz (nie startował) - 2, 0 (0), 0,000, 0,00.

PIERWSZE MECZE PÓŁFINAŁÓW PLAY-OFF:

niedziela, 5 września

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Motor Lublin 41:49

Fogo Unia Leszno - Betard Sparta Wrocław 41:49

DRUGIE MECZE PÓŁFINAŁÓW PLAY-OFF:

niedziela, 12 września

godz. 16.30, Eleven Sports Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno

godz. 19.15, nSport+ Motor Lublin - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

MECZE O ZŁOTO I BRĄZ:

19 i 26 września