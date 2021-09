W czasie prezentacji przed dzisiejszym meczem potwierdziło się, że wychowanek i kapitan Stali Gorzów Bartosz Zmarzlik nadal nigdzie się nie wybiera, na pewno pojedzie w żółto-niebieskich barwach sezon numer 12.

- Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zostaję na 2022 rok, ale liczę, że ta współpraca będzie się tak dobrze układała również w kolejnych sezonach - powiedział Zmarzlik.

W kwietniu stalowcy pokonali u siebie Motor Lublin 52:38. Zastanawialiśmy się, czy w półfinałowym starciu gorzowianie są w stanie zbliżyć się do tego wyniku, mając znów w składzie wracających po kontuzjach Martina Vaculika i Szymona Woźniaka.

- Kwiecień to już bardzo odległa historia, zresztą Motor jechał wtedy bez Dominika Kubery - mówił trener Stali Stanisław Chomski. - Dzisiaj każde zwycięstwo będzie przybliżało nas do wielkiego finału. Solidnie potrenowaliśmy i mam nadzieję, że jesteśmy gotowi. Rekonwalescenci również. Fakt, że nieco startów w gorącym okresie sezonu im uciekło, oby to nie było kluczowe.

Niedziela, 5 września 2021 r. Pierwszy półfinał play-off żużlowej PGE Ekstraligi: MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - MOTOR LUBLIN 41:49 FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

W 1. wyścigu Woźniak i Vaculik wystartowali tak, jakby nie mieli żadnej przerwy. W drugim wirażu Słowak popełnił jednak błąd i wyprzedził go Duńczyk Mikkel Michelsen, dlatego Stal wygrywała 4:2, a nie 5:1.

REKLAMA

Kolejne biegi to już mniej optymistyczne wieści dla kibiców gospodarzy. Wyścig młodzieżowy zdecydowanie przegrany przez stalowców, a w 4. biegu Duńczyk Anders Thomsen dopiero na czwartym okrążeniu zdołał przedzielić lubelską parę. Motor szybko przejął prowadzenie i jak się potem okazało, już go nie oddał.

5. wyścig miał dwie odsłony. W pierwszej kontrowersja. Duńczyk Marcus Birkemose na przeciwległej prostej do startu błyskawicznie wyminął Krzysztofa Buczkowskiego i był wyraźnie z przodu. Buczkowski upadł. Sędzia Artur Kuśmierz uznał, że kontakt wystarczył do wykluczenia Birkemose. Powtarzamy - duża kontrowersja. W powtórce, drugi raz zmartwił fanów z Gorzowa Vaculik. Przyjechał trzeci, dość wyraźnie za duetem gości. Czyżby Słowak w czasie przerwy na leczenie jednak trochę zardzewiał?

- Byłem cały motocykl z przodu, składałem się szybko w wiraż. Co więcej mogłem zrobić? Dla mnie to wykluczenie to też kontrowersja - powiedział Birkemose.

REKLAMA

Dwie zdecydowane wygrane Zmarzlika dały Stali dwa drużynowe remisy. Po ponad jednej trzeciej meczu żółto-niebiescy byli wyraźnie gorsi od Motoru - 14:22.

Sędzia Kuśmierz, którego wyznaczenie na półfinał play-off było dla wielu zaskoczeniem, pomylił się w pierwszej odsłonie 7. wyścigu. Para Stali wyjechała na 5:1, ale rywalizacja została przerwana. Nikt nie dostał ostrzeżenia, bo okazało się, że wszyscy żużlowcy wystartowali prawidłowo. W powtórce gorzowianie wyszarpali 4:2. Na ostatnim okrążeniu, odważnym atakiem po zewnętrznej, Woźniak minął juniora Motoru Mateusza Cierniaka. Gorzowianom zaczęło się to spotkanie jak po grudzie, a jeszcze arbiter niepotrzebnie dodawał swoje trzy grosze.

Niedziela, 5 września 2021 r. Pierwszy półfinał play-off żużlowej PGE Ekstraligi: MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - MOTOR LUBLIN 41:49 FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

8. wyścig znów przerwany i znów wykluczony żużlowiec Stali. Tym razem jednak sędzia nie pomylił się, choć walczącego o drugie miejsce Jasińskiego Buczkowski potraktował bardzo ostro. Rywal z trzeciej pozycji wjechał bez pardonu pod naszego juniora od krawężnika i na kilku metrach odwiózł go pod bandę. Jasiński już nie miał gdzie jechać. Upadł. Kontaktu nie było, gorzowianie ponownie osłabieni. W powtórce Zmarzlik trzeci raz w tym meczu pewnie zwyciężył, a gospodarze przegrywali 21:27. Czy jaskółka w postaci dobrego startu Jasińskiego oznacza, że stalowcy są w stanie popisać się piorunującym finiszem i pojechać do Lublina z większymi nadziejami na awans do wielkiego finału?

Nic z tych rzeczy. U nas do końca kosmiczny był tylko Zmarzlik, który przywiózł sześć trójek, m.in. tocząc rewelacyjny pojedynek z Grigorijem Łagutą.

Po gorzowskiej stronie nie udało się tym razem oszukać przeznaczenia. Przerwa w startach znacznie wyhamowała Vaculika i Woźniaka. Fantastyczna czwórka seniorów, która w sezonie 2021 robiła wyniki dla Stali, na pierwsze spotkanie play-off w większości nie dojechała, a zawodnicy Motoru razili prawie z każdej strony. Aż sześciu z nich wygrywało dzisiaj wyścigi. Po 11. biegach goście powiększyli przewagę do dziesięciu „oczek", na koniec utrzymali plus osiem. Bardzo dużo. W ten sposób awans do walki o złoty medal praktycznie zapewnili już sobie na „Jancarzu". Zasłużenie wygrał dzisiaj zespół lepszy, równiejszy, z większą liczbą ogniw wysokiej jakości.

Półfinałowy rewanż w Lublinie w niedzielę, 12 września.

GORZÓW - LUBLIN:

1. wyścig - 4:2 - (czas 60,287 s) Woźniak, Michelsen, Vaculik, Hampel

Michelsen, Hampel 2. wyścig - 1:5 (5:7) - (60,647) W. Lampart, Cierniak, Jasiński, Nowacki

3. wyścig - 3:3 (8:10) - (NCD 59,103) Zmarzlik, Kubera, G. Łaguta, Karczmarz

Kubera, G. Łaguta, 4. wyścig - 2:4 (10:14) - (60,432) Buczkowski, Thomsen, W. Lampart, Nowacki (t)

W. Lampart, 5. wyścig - 1:5 (11:19) - (61,037) Hampel, Buczkowski, Vaculik, Birkemose (w)

6. wyścig - 3:3 (14:22) - (59,144) Zmarzlik, Michelsen, Kubera, Jasiński

Michelsen, Kubera, 7. wyścig - 4:2 (18:24) - (59,850) Thomsen, G. Łaguta, Woźniak, Cierniak

G. Łaguta, Cierniak 8. wyścig - 3:3 (21:27) - (59,349) Zmarzlik, Hampel, Buczkowski, Jasiński (u/w)

Hampel, Buczkowski, 9. wyścig - 2:4 (23:31) - (59,694) Michelsen, Thomsen, Kubera, Woźniak

Kubera, 10. wyścig - 4:2 (27:33) - (59,315) Zmarzlik, G. Łaguta, Vaculik, W. Lampart

G. Łaguta, W. Lampart 11. wyścig - 1:5 (28:38) - (50,550) Michelsen, Buczkowski, Thomsen, Woźniak

12. wyścig - 3:3 (31:41) - (60,114) Kubera, Vaculik, Jasiński, Cierniak

Cierniak 13. wyścig - 4:2 (35:43) - (59,831) Zmarzlik, G. Łaguta, Thomsen, Hampel

G. Łaguta, Hampel 14. wyścig - 2:4 (37:47) - (59,771) G. Łaguta, Woźniak, Kubera, Vaculik

Kubera, 15. wyścig - 4:2 (41:49) - (59,175) Zmarzlik, Michelsen, Thomsen, Buczkowski

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - MOTOR LUBLIN 41:49

STAL: Szymon Woźniak 6 (3,1,0,0,2), Anders Thomsen 10 (2,3,2,1,1,1), Martin Vaculik 5 (1,1,1,2,0), Rafał Karczmarz 0 (0,-,-,-), Bartosz Zmarzlik 18 (3,3,3,3,3,3), Kamil Nowacki 0 (0,t,-), Wiktor Jasiński 2+1 (1,0,w,1), Marcus Birkemose 0 (w).

MOTOR: Mikkel Michelsen 12 (2,2,3,3,2), Mark Karion - nie startował, Jarosław Hampel 5 (0,3,2,0), Krzysztof Buczkowski 8+2 (3,2,1,2,0), Grigorij Łaguta 10+1 (1,2,2,2,3), Wiktor Lampart 4 (3,1,0), Mateusz Cierniak 2+1 (2,0,0), Dominik Kubera 8+1 (2,1,1,3,1).

PIERWSZE MECZE PÓŁFINAŁÓW PLAY-OFF:

niedziela, 5 września

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Motor Lublin 41:49

Fogo Unia Leszno - Betard Sparta Wrocław 41:49

DRUGIE MECZE PÓŁFINAŁÓW PLAY-OFF:

niedziela, 12 września

Motor Lublin - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno

MECZE O ZŁOTO I BRĄZ:

19 i 26 września