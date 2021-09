- Takie mecze decydują o awansie do klasy wyższej - podsumował Krzysztof Woziński. Były stilonowiec, doświadczony trener, cały czas wspierający gorzowski klub. Mówi się, że jeśli nie możesz wygrać, to chociaż zremisuj i to jest na plus, że na razie niebiesko-biali nie doznali żadnej porażki. Liczymy jednak, że rywali z dolnych rejonów tabeli zaczną regularnie ogrywać, bo zostawiliśmy już 4 pkt na boiskach, gdzie tego nie zakładaliśmy.

W Czerwieńsku, podobnie jak wcześniej w Żarach (z Promieniem zremisowaliśmy 2:2), straciliśmy gola po rzucie rożnym. Fenomenalny strzał zza pola karnego wyszedł Jakubowi Turowskiemu.