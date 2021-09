Dyskusja o oponach, których używają żużlowcy, zaczęła się w poprzednim sezonie, gdy okazało się, że tureckie anlasy w badaniach są zdecydowanie za miękkie, choć posiadają homologację. Również w tym roku niektórzy zawodnicy wysyłali sygnały, że w sprawie opon są równi i równiejsi. Znów na tym polu można mieć jakiś handicap, choć trzeba znać dojścia, aby w te właściwie opony się zaopatrzyć.

PGE Ekstraliga, aby uciąć wszelkie spekulacje, zdecydowała, że w rundzie finałowej w Polsce zawodnicy będą mogli korzystać wyłącznie z opon, które zostaną dostarczone przez wyłonionych dystrybutorów. Zawodnik ma możliwość wyboru homologowanych opon do pobrania firm Mitas i Anlas (dętkowe oraz bezdętkowe). Opony będą wydawane tuż przed zawodami, w pobliżu wejścia do parku maszyn.

- Liga ma dostarczyć te same opony, na których ścigamy się w Gorzowie, a więc dla nas nie będzie to miało żadnego znaczenia - powiedział Szymon Woźniak. - Może mój bus spali mniej paliwa, bo dostanę opony tuż przed meczem, a nie będę ich wiózł z mojego warsztatu. Czy wszyscy zawodnicy startujący w ekstraklasie nie będą mieli dyskomfortu z powodu tej zmiany? Taką mam nadzieję. Z oponami jednak działo się coś, co nie powinno się dziać.

Woźniak i Vaculik problemy z kontuzjami mają już za sobą

Dzisiaj stalowcy już w komplecie przygotowywali się do meczu z Motorem. W treningu na "Jancarzu" wzięła udział cała drużyna, a rekonwalescenci potwierdzili, że wracają na tor z całą mocą.

- Mogłem potrenować wcześniej w Żarnowicy - opowiadał Słowak Martin Vaculik. - Najpierw zacząłem ostrożnie, od kilku okrążeń. Okazało się jednak, że ze zdrowiem jest wszystko w porządku, a więc była szansa, aby dodatkowo spróbować różnych ustawień motocykla. Przerwa się wydarzyła i tego nie da się usunąć. Najważniejsze jednak, że będziemy gotowi do walki w niedzielę, gdzie nie spodziewamy się łatwego meczu, bo przecież w lidze została najlepsza czwórka.

Szymon Woźniak pierwszy raz na tor wyjechał w środę. - Spokojnie czekałem, bo w rehabilitacji każdy dzień zwłoki był na plus - przyznał żużlowiec Stali Gorzów. - Teraz też z ludźmi, którzy mi pomagają, mamy zaplanowaną każdą minutę, aby kontuzjowana wcześniej ręka była w pełni sprawna na mecz z Motorem Lublin. Kibice już się przekonali, że nie jesteśmy drużyną, która będzie wygrywać różnicą 30 punktów. Za to na pewno stać nas, aby za każdym razem uzbierać 46 punktów na wagę zwycięstwa. Taki mamy plan na cztery najważniejsze pojedynki sezonu 2021.

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - MOTOR LUBLIN

Niedziela, 5 września, godz. 16.30. Stadion im. Edwarda Jancarza w Gorzowie. Transmisja w Eleven Sports 2.

MOTOR: 1. Mikkel Michelsen, 2. Mark Karion, 3. Jarosław Hampel, 4. Krzysztof Buczkowski, 5. Grigorij Łaguta, 6. Wiktor Lampart, 7. Mateusz Cierniak, 8. Dominik Kubera.

STAL: 9. Szymon Woźniak, 10. Anders Thomsen, 11. Martin Vaculik, 12. Rafał Karczmarz, 13. Bartosz Zmarzlik, 14. Kamil Nowacki, 15. Wiktor Jasiński, 16. Marcus Birkemose.

PIERWSZE MECZE PÓŁFINAŁÓW PLAY-OFF:

niedziela, 5 września

godz. 16.30, Eleven Sports MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Motor Lublin

godz. 19.15, nSport+ Fogo Unia Leszno - Betard Sparta Wrocław

DRUGIE MECZE PÓŁFINAŁÓW PLAY-OFF:

niedziela, 12 września

Motor Lublin - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno

MECZE O ZŁOTO I BRĄZ:

19 i 26 września