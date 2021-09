Wiceprezydent miasta Małgorzata Domagała wraz z dyrektorem wydziału sportu Piotrem Guszpitem spotkali się z medalistkami mistrzostw świata U20 w lekkiej atletyce, które niedawno zakończyły się w Kenii. Nasz kraj reprezentowały Kornelia Lesiewicz (AZS AWF), Olga Rzeszewska i Alicja Kaczmarek (obie ALKS AJP). W spotkaniu uczestniczyli klubowi trenerzy zawodniczek Sebastian Papuga i Tomasz Saska.

Największym tegorocznym sukcesem zawodniczek było wicemistrzostwo świata U20 w sztafecie mieszanej 4 x 400 m, do tego w indywidualnym biegu na 400 m, srebrny medal mistrzostw świata dołożyła mistrzyni Europy U20 Kornelia Lesiewicz, dla której był to wyjątkowy sezon. Lesiewicz w krótkim czasie została młodzieżową mistrzynią Europy, wicemistrzynią świata, poleciała też na igrzyska olimpijskie w Tokio, gdzie ostatecznie była rezerwową. To wszystko jeszcze przed swoimi osiemnastymi urodzinami.