Stilon w domu, w niedzielę? Do tego fani niebiesko-białych powinni się tej jesieni przyzwyczaić. Terminarze trzeciej i czwartej ligi tym razem tak się ułożyły, że pokrywają się mecze warciarzy i stilonowców w roli gospodarzy, dlatego trzeba było je rozłożyć na różne dni weekendu.

Rok temu, porażka z Piastem Iłowa 0:1 to była jedna z największych, niemiłych niespodzianek jaką przeżyliśmy na stadionie przy Olimpijskiej. Wtedy jedynego gola dla gości zdobył w 82. minucie Michał Fernezy. Obecnie tego piłkarza mamy już po swojej stronie. 23-latek zaczynał dziś mecz na szpicy gorzowskiego zespołu.

Obecne rozgrywki stilonowcy otworzyli zupełnie inaczej, od dwóch wygranych. W trzecim meczu zremisowali 2:2 z Promieniem w Żarach. - Dwa gole straciliśmy po dośrodkowaniach z rzutów rożnych, to musimy poprawić - zapowiadał trener Karol Gliwiński. - Wracamy teraz na swój stadion i liczę, że znów na zwycięską ścieżkę.

Dzisiaj Piast strzelił w Gorzowie dwa gole, ale tym razem gospodarze mieli ich na koncie aż cztery. To Iłowa otworzyła wynik. Na prowadzeniu utrzymywała się jednak tylko przez kilka minut. Stilon zwyciężył jak najbardziej zasłużenie, bo znakomitych okazji miał trzy razy tyle, co bramek. Na listę strzelców wpisali się m.in. wspomniany wyżej Fernezy, a także 16-letni Patryk Bednarczyk. Gościom oddajmy, że ozdobą spotkania było uderzenie z rzutu wolnego Andrzeja Bagińskiego.

W 5. kolejce, w sobotę, 4 września stilonoscy zagrają na wyjeździe z Piastem Czerwieńsk.

MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW - PIAST IŁOWA 4:2 (3:1)

BRAMKI: Ishizuka (14.), Kopeć (19. z karnego), Fernezy (35.), Bednarczyk (84.) - Anderson (5.), Bagiński (54.)

STILON: Łodej - Kaniewski (46. min Dziduch), Nidecki, Wenerski, Łaźniowski (86. min Iwase) - Maliszewski (86. min Snowyda), Świerczyński, F. Wiśniewski - Ishizuka (57. min Ishizuka), Fernezy (46. min Bednarczyk), Kopeć (73. min Briscoe).

WYNIKI Z 4. KOLEJKI:

MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW - Piast Iłowa 4:2, Dąb Sława Przybyszów - Spójnia Ośno Lubuskie 3:1, Polonia Słubice - Odra Nietków 2:2, Czarni Żagań - Korona Kożuchów 5:0, ZAP Syrena Zbąszynek - Lechia II Zielona Góra 0:2, Promień Żary - Piast Czerwieńsk 0:3, Budowlani Murzynowo - Celuloza Kostrzyn 6:0, Meprozet Stare Kurowo - Ilanka Rzepin 2:0, Czarni Browar Witnica - Pogoń Świebodzin 1:0.

1. MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW 4 10 10:5

2. Dąb Sława Przybyszów 4 9 14:4

3. Meprozet Stare Kurowo 4 9 12:6

4. Pogoń Świebodzin 4 7 9:3

5. Lechia II Zielona Góra 4 7 9:7

6. Ilanka Rzepin 4 7 6:4

7. Odra Nietków 4 7 7:6

8. Budowlani Murzynowo 4 6 12:6

9. Czarni Browar Witnica 4 6 7:8

10. Polonia Słubice 4 5 7:5

11. Czarni Żagań 4 4 9:6

12. Piast Iłowa 4 4 6:8

13. Spójnia Ośno Lubuskie 4 4 8:11

14. Promień Żary 4 4 4:9

15. Celuloza Kostrzyn 4 4 5:15

16. Piast Czerwieńsk 4 3 6:13

17. Korona Kożuchów 4 3 4:15

18. ZAP Syrena Zbąszynek 4 2 5:9

Zwycięzca rozgrywek awansuje do trzeciej ligi. Co najmniej trzy ostatnie zespoły spadną do klasy okręgowej.