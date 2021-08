Obaj liderzy wyścigu o żużlowego mistrza świata w 2021 r. są w rewelacyjnej formie, dopracowali się niebywale szybkich motocykli, na których odjechali reszcie stawki. Prawie na każdych zawodach oglądamy Zmarzlika i A. Łagutę w wielkim finale. Polak do tej pory wygrał cztery turnieje, a Rosjanin trzy.

Dzisiaj cykl Grand Prix po raz pierwszy w historii dojechał na rosyjski stadion. Przed zawodami w Togliatti mówiło się, że jeśli Zmarzlik do żużlowców gospodarzy, na ich ziemi nie poniesie dużych strat, to na finiszu zmagań będzie miał wszystkie karty w ręku, aby sięgnąć po trzecie złoto. Wielka walka w Danii i na koniec dwa razy w Polsce jeszcze przed nami. Na razie wiemy, że to nasz zawodnik wciąż ma czołowe miejsce, choć już z najmniejszą przewagą z możliwych.

Wyprawa do Rosji w pełni sezonu była jedną z tych bardziej ekstremalnych. Zawodnicy i sprzęt ruszyli do Togliatti na początku tygodnia. Zmarzlik z ekipą meldowali, że... korzystają z bardzo słonecznej pogody. - Znalazła się chwila na relaks i odpoczynek, co też się przyda. Na treningu i w zawodach musimy jednak odkręcić gaz na maksa, bo Rosjanie u siebie z pewnością będą bardzo groźni - mówił kapitan Stali Gorzów.

Zmarzlik zaczął zawody od jedynki, ale dalej już prawie cały czas był bardzo szybki. Długi i szeroki tor nie dostarczał wielkich wrażeń, bo naprawdę trudno na nim wymijać.

Lider cyklu GP wymyślił sobie sposób na wygrywanie. Zaraz po starcie, w pierwszym wirażu wyjeżdżał daleko na zewnętrzną, aby rozpędzać się tuż przy bandzie, gdzie na prostej wciskał się nawet w najmniejszą lukę. W tej sposób zwyciężył w trzech wyścigach, a także w półfinale. W tym ostatnim starcie poszło mu najtrudniej, bo dopadł rywali dopiero na wyjeździe z drugiego łuku. Tam popisał się akcją godną mistrza świata. Zjechał do krawężnika, gdzie znalazł ścieżkę, którą pomknął po pierwsze miejsce. Zamarliśmy, gdy w pewnym momencie Zmarzlika przestał słuchać motocykl i na prostej nasz żużlowiec odbił się od bandy. Na szczęście z tego momentu grozy Zmarzlik też wybrnął po mistrzowsku.

W tym czasie A. Łaguta był prawie nieomylny, w fazie zasadniczej pokonał go tylko w 15. wyścigu Szwed Fredrik Lindgren.

Dwaj wielcy rywale ponownie dojechali do ostatniego, decydującego o wszystkim biegu, gdzie można zgarnąć najwięcej punktów do klasyfikacji przejściowej. I tu z pierwszego wirażu minimalnie szybciej wyjechał A. Łaguta. Wygrał u siebie. Zaraz za nim Zmarzlik, a w klasyfikacji 139 do 138.

Na trzecim miejscu rosyjskich zmagań Anders Thomsen, w Polsce też żużlowiec Stali Gorzów. Dzisiaj Duńczyk błyszczał, co jest dobrą wiadomością dla naszej drużyny przed fazą play-off. Widzieliśmy, jak w półfinale, w czasie gdy Zmarzlik miał bliskie spotkanie z bandą, Thomsen niespecjalnie pchał się na czołowe miejsce, z drugiej pozycji też miał awans. Taki kolega z zespołu to skarb. Za to w wielkim finale walczył już z Polakiem na całego i omal nie zepchnął go na trzecią pozycję.

Kolejny turniej GP 2021 za dwa tygodnie. 11 września następna odsłona wielkiego ścigania Zmarzlika z Łagutą w Vojens w Danii.

KLASYFIKACJA PUNKTOWA 8. TURNIEJU GRAND PRIX 2021 W TOGLIATTI (ROSJA):

1. Artiom Łaguta (Rosja) - 20 pkt,

2. Bartosz Zmarzlik (Polska) - 18 pkt,

3. Anders Thomsen (Dania) - 16 pkt,

4. Emil Sajfutdinow (Rosja) - 14 pkt,

5. Fredrik Lindgren (Szwecja) - 12 pkt,

6. Max Fricke (Australia) - 11 pkt,

7. Leon Madsen (Dania) - 10 pkt,

8. Tai Woffinden (Wielka Brytania) - 9 pkt,

9. Maciej Janowski (Polska) - 8 pkt, 10. Jason Doyle (Australia) - 7 pkt, 11. Aleksandr Łoktajew (Ukraina) - 6 pkt, 12. Matej Zagar (Słowenia) - 5 pkt, 13. Wadim Tarasienko (Rosja) - 4 pkt, 14. Oliver Berntzon (Szwecja) - 3 pkt, 15. Krzysztof Kasprzak (Polska) - 2 pkt, 16. Robert Lambert (Wielka Brytania) - 1 pkt, 17. Renat Gafurow - 0 pkt.

PRZEBIEG TURNIEJU:

finał

23. wyścig: 1. A. Łaguta, 2. Zmarzlik, 3. Thomsen, 4. Sajfutdinow

półfinały

21. wyścig: 1. Sajfutdinow, 2. A. Łaguta, 3. Lindgren, 4. Madsen

22. wyścig: 1. Zmarzlik, 2. Thomsen, 3. Fricke, 4. Woffinden (u)

faza podstawowa (20 wyścigów)

1. A. Łaguta 14 (3, 3, 3, 2, 3), 2. Woffinden 13 (2, 3, 3, 3, 2), 3. Zmarzlik 12 (1, 3, 3, 2, 3), 4. Madsen 10 (2, 1, 1, 3, 3), 5. Thomsen 10 (2, 2, 2, 1, 3), 6. Lindgren 9 (0, 2, 3, 3, 1), 7. Sajfutdinow 8 (3, 0, 2, 2, 1), 8. Fricke 8 (3, 2, 1, 2, 0), 9. Janowski 8 (1, w, 2, 3, 2), 10. Doyle 7 (3, 3, u, 0, 1), 11. Łoktajew 6 (1, 1, 2, 0, 2), 12. Zagar 4 (2, 2, 0, 0, 0), 13. Tarasienko 3 (w, 0, 1, 0, 2), 14. Berntzon 3 (0, 1, 1, 1, 0), 15. Kasprzak 3 (1, 0, t, 1, 1), 16. Lambert 2 (0, 1, 0, 1, 0), 17. Gafurow 0 (0).

KLASYFIKACJA PRZEJŚCIOWA GP 2021 (PO 5. TURNIEJACH):

1. Zmarzlik – 139 pkt,

2. A. Łaguta - 138 pkt,

3. Lindgren – 108 pkt,

4. Sajfutdinow – 105 pkt,

5. Janowski - 91 pkt,

6. Woffinden – 82 pkt,

7. Madsen – 72 pkt, 8. Fricke - 70 pkt, 7. Doyle - 68 pkt, 8. Thomsen - 60 pkt, 9. Lambert - 48 pkt, 10. Vaculik - 45 pkt, 13. Kubera - 44 pkt, 14. Zagar – 36 pkt, 15. Kasprzak - 18 pkt, 16. Berntzon - 18 pkt.

KOLEJNE TERMINY GRAND PRIX 2021: