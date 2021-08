Losowanie sezonu 2021/22 w kobiecych europejskich rozgrywkach EuroCup odbyło się w siedzibie FIBA w Monachium. To drugie co do ważności pucharowe zmagania koszykarek w Europie.

61 zarejestrowanych klubów zostało podzielonych na dwie konferencje geograficzne, a potem na 12 grup po cztery drużyny w sezonie zasadniczym. Do rywalizacji w fazie kwalifikacyjnej wystartuje 26 drużyn, a z kwalifikacji najbardziej prestiżowej, kobiecej Euroligi dołączą cztery ekipy.

Gorzowianki trafiły do grupy C, gdzie zagrają z tureckim CBK Mersin Yenisehir, białoruskim BC Horizont Mińsk Region oraz zwyciężczyniami kwalifikacji, w których zmierzą się Sparta&K Moscow Region Vidnoje oraz AZS UMCS Lublin. Jak widać, w naszej grupie możemy mieć dwie polskie drużyny.