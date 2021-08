Scenariusz na ostatnią kolejkę wyszedł taki, jakby go pisał najlepszy specjalista od horrorów. Kto spadnie? GKM czy Falubaz? Tego nie wiedzieliśmy do końca 15. wyścigu. Ostatecznie to w Grudziądzu zapanowało istne szaleństwo. GKM pierwszy raz w tym sezonie zdobył na swoim torze więcej niż 45 pkt i dzięki temu pozostał w ekstraklasie.

Jednym z bohaterów grudziądzan był 37-letni Krzysztof Kasprzak. Żużlowiec, który dziewięć poprzednich lat spędził w Stali Gorzów, obecny sezon miał bardzo trudny. Wielu radziło, aby na dobre wykreślić go ze składu GKM. Kasprzak zdobył przeciwko Włókniarzowi 10+1 pkt. Pojechał w ostatnim, decydującym biegu.