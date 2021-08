Jak nie możesz wygrać, to chociaż zremisuj - z tego zadania w ten weekend niebiesko-biali w pełni się wywiązali.

Tym razem mieliśmy wyjątkowe problemy wtedy, gdy piłkarze Promienia Żary wykonywali rzuty rożne. Właśnie po takich akcjach stilonowcy stracili dwa gole. Raz też ratował naszą ekipę słupek.

Na szczęście skutecznie goniliśmy za gospodarzami. W drugiej połowie bramki dla gorzowian strzelili Łukasz Maliszewski, który przytomnie dobił piłkę do siatki przy rzucie karnym, a na 2:2 ustalił wynik Łukasz Kopeć. 22-latek dołączył do gorzowskiej drużyny już po rozpoczęciu rozgrywek i powinien być dużym wzmocnieniem. Ostatnio wystąpił w 33 meczach w barwach Floty Świnoujście w trzeciej lidze. W sezonach 2017/18 i 2018/19 grał też w Warcie Gorzów, również na poziomie trzecioligowym.

W niedzielę, 29 sierpnia o godz. 12, zespół Stilonu podejmie Piasta Iłowa.

PROMIEŃ ŻARY - MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW 2:2 (1:0)

BRAMKI: Łyczko (8.), Dados (70.) - Maliszewski (57.), Kopeć (75.)

STILON: Łodej - Wenerski, Nidecki, Łaźniowski - Kaniewski (46. min Dziduch), Świerczyński, Maliszewski, F. Wiśniewski (88. min Malinowski), Ishizuka (86. min Bednarczyk) - Briscoe (69. min Fernezy), Kurlapski (46. min Kopeć).

WYNIKI Z 3. KOLEJKI:

Promień Żary - MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW 2:2, Ilanka Rzepin - ZAP Syrena Zbąszynek 2:0, Korona Kożuchów - Piast Iłowa 3:2, Lechia II Zielona Góra - Polonia Słubice 2:1, Piast Czerwieńsk - Budowlani Murzynowo 1:4, Pogoń Świebodzin - Czarni Żagań 1:0, Spójnia Ośno Lubuskie - Meprozet Stare Kurowo 4:2, Odra Nietków - Czarni Browar Witnica 2:1.

1. Pogoń Świebodzin 3 7 9:2

2. Ilanka Rzepin 3 7 6:2

3. MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW 3 7 6:3

4. Dąb Sława Przybyszów 2 6 10:1

5. Meprozet Stare Kurowo 3 6 10:6

6. Odra Nietków 3 6 5:4

7. Lechia II Zielona Góra 3 4 7:7

8. Polonia Słubice 3 4 5:3

9. Piast Iłowa 3 4 4:4

10. Spójnia Ośno Lubuskie 3 4 7:8

11. Promień Żary 3 4 4:6

12. Budowlani Murzynowo 3 3 6:6

13. Czarni Browar Witnica 3 3 6:8

14. Korona Kożuchów 3 3 4:10

15. ZAP Syrena Zbąszynek 3 2 5:7

16. Czarni Żagań 3 1 4:6

17. Celuloza Kostrzyn 2 1 3:8

18. Piast Czerwieńsk 3 0 3:13

Zwycięzca rozgrywek awansuje do trzeciej ligi. Co najmniej trzy ostatnie zespoły spadną do klasy okręgowej.