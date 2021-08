Co z tego, że gospodarze pochwalili dobrą organizację gorzowskiego zespołu, umiejętne rozbijanie ich ataków. W końcu zawodnicy rezerw Miedzi i tak znaleźli swoje szanse, strzelili dwie bramki. Wiemy, że na tym poziomie trzeba mocno się pilnować, bo rywale nie potrzebują wiele, aby rozstrzygnąć pojedynek na swoją korzyść.

Niestety gorzowianie po raz czwarty w obecnych rozgrywkach pozostali bez gola. Ozłocimy tego, kto w końcu zamknie tę fatalną passę. Zaczniemy strzelać, wróci nadzieja warciarzy na wygrywanie.

W Legnicy, w 36. minucie straciliśmy bramkę po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Grzegorz Bartczak zgrał piłkę głową na piąty metr, a do siatki Warty wbił ją Filip Balcewicz. Drugi gol dla gospodarzy padł pod koniec meczu.

- Mimo wszystko goście także stworzyli sobie kilka okazji, dlatego podchodzimy do tego wyniku z dużym respektem – chwalił gorzowian Norbert Onuoha, drugi trener Miedzi II. Pochwały słyszymy właściwie po każdym spotkaniu. A teraz zamieńmy to na pierwsze bramki i punkty. Straty w tabeli są na razie właściwie żadne.

REKLAMA

W sobotę, 28 sierpnia o godz. 17 zespół Warty podejmie sąsiadów z tabeli - Piast Żmigród. Rywale zaczęli sezon tak samo słabo, do tej pory zdobyli zaledwie 1 pkt. To musi być mecz na przełamanie gorzowskiego trzecioligowca.

MIEDŹ II LEGNICA - WARTA GORZÓW 2:0 (1:0)

BRAMKI: Balcewicz (36.), Burgering (87.)

REKLAMA

WARTA: Lech - Nowakowski (76. min Burzyński), Majerczyk (82. min Zakrzewski), Śledzicki, Wawrzyniak - Marchel, Nahrebecki, Siwiński, Kasprzak (62. min Nowak), - Midzio (62. min Surmański), Krauz.

WYNIKI Z 4. KOLEJKI:

Miedź II Legnica - WARTA GORZÓW 2:0, Piast Żmigród - Lechia Zielona Góra 1:3, Gwarek Tarnowskie Góry - Rekord Bielsko-Biała 2:2, Ślęza Wrocław - Karkonosze Jelenia Góra 6:0, Carina Gubin - Polonia Bytom 1:0, Odra Wodzisław Śląski - LKS Goczałkowice Zdrój 1:1.

1. LKS Goczałkowice Zdrój 4 10 7:1

2. Miedź II Legnica 4 10 11:6

3. Ślęza Wrocław 4 9 14:3

4. Rekord Bielsko-Biała 4 8 6:4

5. Gwarek Tarnowskie Góry 4 8 7:5

6. MKS Kluczbork 3 7 5:3

7. Stal Brzeg 3 6 5:3

8. Odra Wodzisław Śląski 4 5 5:5

9. Carina Gubin 4 5 2:7

10. Zagłębie II Lubin 3 4 6:5

11. Pniówek 74 Pawłowice 3 4 4:4

12. Foto Higiena Gać 3 4 1:1

13. Lechia Zielona Góra 4 4 7:8

14. Polonia Bytom 4 4 4:5

15. Górnik II Zabrze 3 1 2:5

16. Piast Żmigród 4 1 5:9

17. WARTA GORZÓW 4 0 0:7

18. Karkonosze Jelenia Góra 4 0 3:13

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi. Co najmniej trzy ostatnie drużyny spadną do regionalnych czwartych lig.