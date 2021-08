Piękne olimpijskie zmagania sztafet mieszanych w Japonii mamy jeszcze świeżo w pamięci, bo przecież po złoto pobiegła również Natalia Kaczmarek, która zaczynała karierę w ALKS AJP Gorzów.

Dzisiaj w Nairobi, w stolicy Kenii, z powodzeniem walczyła jej młodsza siostra Alicja, również reprezentująca ALKS AJP. W eliminacjach sztafet mieszanych pobiegła kolejna lekkoatletka z tego klubu Olga Rzeszewska, a na finał dołączyła Kornelia Lesiewicz, która była na igrzyskach w Tokio, ale ostatecznie nie wystartowała w żadnej konkurencji.

W porannych eliminacjach sztafeta mieszana 4 x 400 metrów, w składzie Mateusz Matera, Olga Rzeszewska, Alicja Kaczmarek i Michał Wróbel, z wynikiem 3.24,69 s zajęła czwarte miejsce w biegu kwalifikacyjnym, które dało awans do finału. Runda eliminacyjna z udziałem Polaków była zdecydowanie szybsza i do biegu finałowego awansowało aż pięć sztafet.

Rzeszewska przebiegła swoją zmianę w czasie 55,43 s, a Kaczmarek - 54,14 s.

W finale mistrzostw świata U20 Materę i Rzeszewską zastąpili bardziej doświadczeni zawodnicy, rezerwowi z Japonii - Kornelia Lesiewicz i Patryk Grzegorzewicz.

Polacy na ostatnią zmianę wybiegli jako pierwsi, przed sztafetą Nigerii. Grzegorzewicz stoczył pasjonującą walkę na finiszowej prostej z Nigeryjczykiem Bamidele Ajayi. Ostatecznie zwycięsko z tej potyczki wyszedł reprezentant Afryki i to Nigeria została pierwszym w historii mistrzem świata U20 w sztafecie mieszanej 4 x 400 metrów.

Polacy uzyskali czas 3.19,80 s. Złoto przegrali o jedną dziesiątą sekundy. Orientacyjny czas Lesiewicz jest zdecydowanie lepszy od jej aktualnego rekordu życiowego (52,02 s) - 51,63 s. Czas Kaczmarek to 53,79 s.

To była pracowita środa dla Kornelii Lesiewicz na mistrzostwach świata, bo biegała również indywidualnie w eliminacjach na 400 metrów i awansowała do finału. Mistrzyni Europy U20 pewnie wygrała swój bieg i z czasem 52,63 s – to drugi wynik pierwszej rundy – awansowała do zaplanowanego na sobotę biegu medalowego.