Thriston Briscoe przyleciał do Polski z USA i tu szuka sportowego szczęścia. Napastnik wcześniej był testowany w młodzieżowej drużynie Jagiellonii Białystok, potem sam zgłosił się do Stilonu. Dzisiaj w meczu z Koroną Kożuchów miał kilka szans. W końcu pokonał bramkarza gości w 35. minucie. Jak się potem okazało, to było jedyne trafienie w tym spotkaniu.

Gospodarze mieli dużą przewagę, ale ostatecznie skończyło się tylko 1:0. - Szanuję zwycięstwo i zero z tyłu - skomentował Karol Gliwiński, trener Stilonu. - Dalej jednak musimy na pewno być bardziej skuteczni, bo klarownych sytuacji mieliśmy jeszcze co najmniej kilka. A tak dajemy szansę rywalowi, aby zabrał nam jakieś punkty. Koronie to się nie udało.