Z kluczowych zawodniczek z poprzednich rozgrywek, które nasze koszykarki, wspólnie z zespołem z Bydgoszczy, zakończyły na trzecim miejscu, zostały Dominika Owczarzak oraz Bułgarka Borisława Christowa. Na jeszcze jeden rok pozostaje również kapitan Katarzyna Dźwigalska.

Pod kosz wraca Courtney Hurt, która grała dla Gorzowa w sezonie 2016/17. Ostatni sezon Hurt spędziła we francuskim ESBVA Lille Metropole, gdzie w lidze notowała 8 pkt i 4,7 zbiórki, a w rozgrywkach EuroCup - 11,5 pkt i 7 zbiórek. Grała też w eliminacjach do EuroBasketu 2021, gdzie wywalczyła awans z Bośnią i Hercegowiną, notując średnio 23 pkt i 9,5 zbiórki.

Nowe koszykarki zagraniczne w gorzowskich barwach to dwie Amerykanki - Stella Johnson i Stephanie Jones (poprzednio Ślęza Wrocław) oraz Rosjanka Ksenia Tichonienko.

Ciekawy wybór to Anna Makurat z rocznika 2000. Młoda koszykarka, po studiach w Stanach Zjednoczonych, nie wróciła do Polski do drużyny z Gdyni, jak się wszyscy spodziewali, a na najbliższy sezon wybrała Gorzów, szukając dużej ilości minut na boisku, o co byłoby trudno w Arce. Na pewno miało znaczenie, że Makurat związała się z agencją koszykarską, która od lat współpracuje z gorzowskim klubem.

Nowy sezon rozpocznie się 29 września. Wtedy ekipy z Gdyni i Polkowic zagrają o Superpuchar. 1. kolejka Energa Basket Ligi Kobiet jest zaplanowana na weekend 2-3 października. Beniaminkiem będzie Polonia Warszawa, ponownie zagrają młodzieżowe rezerwy Arki - GTK Gdynia. Wycofała się Politechnika Gdańska. Poniżej zestaw par.

GORZOWSKA DRUŻYNA KOSZYKAREK W SEZONIE 2021/22:

Katarzyna Dźwigalska, Stella Johnson (USA), Dominika Owczarzak; skrzydłowe: Borisława Christowa (Bułgaria), Paula Duchnowska, Anna Makurat, Karolina Matkowska;

Borisława Christowa (Bułgaria), Paula Duchnowska, Anna Makurat, Karolina Matkowska; zawodniczki podkoszowe: Courtney Hurt (Bośnia i Hercegowina), Stephanie Jones (USA), Ewelina Śmiałek, Ksenia Tichonienko (Rosja).

PROGRAM 1. KOLEJKI ENERGA BASKET LIGI KOBIET: