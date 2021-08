Najpierw o feralnym 12. wyścigu, który był powtarzany kilka razy. Wypadek w pierwszej odsłonie, w łuku zaraz po starcie, niestety może mieć duże konsekwencje dla Stali Gorzów, która przecież ostatnio, co chwilę jest targana nowymi wiadomościami o następnych kontuzjach, a faza play-off za pasem.

Kamil Nowacki, Wiktor Jasiński, Szymon Woźniak... Dzisiaj dołączył do nich Słowak Martin Vaculik, który też rozpoczyna wyścig z czasem o jak najszybszy powrót na tor. W pierwszym wirażu było bardzo ciasno i w konsekwencji groźnie upadli Vaculik i Autralijczyk Jason Doyle. Żużlowiec Stali przeleciał przez kierownicę, mocno uderzył plecami o tor. Badania w szpitalu wykazały złamanie obojczyka bez przemieszczenia. Nawet nie chce nam się myśleć, kogo gorzowianie poślą 20 sierpnia, na ostatni mecz ligowy do Torunia. Szczęście w nieszczęściu, że faza play-off rusza we wrześniu.